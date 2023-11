Après la mauvaise performance du Paris Saint-Germain face à Newcastle en Ligue des Champions (1-1), c’est sur Bradley Barcola que Daniel Riolo décide d’installer sa ligne de mire.

La performance collective du Paris Saint-Germain n’a pas vraiment séduit hier soir. Pourtant, les hommes de Luis Enrique étaient attendus après ce faux pas contre l’AC Milan lors de la quatrième journée de Ligue des Champions. Là encore, les Parisiens ont déçus. Pourtant ce ne sont pas les occasions qui ont manqué hier soir. Avec 4.5xG, le club a eu plus d’une fois l’opportunité de punir Newcastle. Face au manque de réussite dans le dernier geste, les Rouge et Bleu ont dû attendre la dernière minute de jeu et un penalty miraculeux pour arracher le point du match nul. Une situation qui a quelque peu tendu les supporters du PSG.

Daniel Riolo ouvre le dossier Bradley Barcola

Comme le veut la tradition après une défaite du PSG, il faut trouver un fautif. Si le nom de Kylian Mbappé est naturellement revenu à plusieurs reprises dans la presse ou dans les réactions des supporters, Daniel Riolo a trouvé un autre responsable. Entré à l’heure de jeu, Bradley Barcola s’est montré hyper actif sur son côté gauche. À l’origine de plusieurs grosses occasions du PSG, l’attaquant de 21 ans n’a pas su convertir ses opportunités. Ce sont les 3 grosses actions devant le but manquées que veut souligner Daniel Riolo en s’en prenant (très) sévèrement au jeune parisien au micro de RMC Sport : « Le responsable ce n’est pas lui, c’est Luis Enrique parce qu’il pense que c’est un joueur qui est capable de jouer en Ligue des Champions alors qu’il suffisait d’ouvrir les yeux en championnat pour voir que c’est un petit agneau. On parle de Ligue des Champions, il ne peut pas se comporter comme il l’a fait ! Il a le niveau Youth League ! Il arrive à se procurer des occasions, il est tout seul devant le but mais il n’est pas foutu de marquer ! Barcola il en mange cinq, elles sont plus grosses que nous réunis. »