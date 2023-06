Daniel Riolo très critique sur le passage de Messi au PSG

Après deux saisons sous le maillot du PSG, Lionel Messi a quitté le club de la capitale libre de tout contrat. Daniel Riolo estime que sa venue a été inutile sur le plan sportif.

Arrivé en grande pompe au PSG à l’été 2021, Lionel Messi quitte le PSG à l’issue de son contrat avec beaucoup de regrets du côté des supporters. Faisant partie des meilleurs joueurs de l’histoire du football, l’international argentin (35 ans) n’a jamais réussi à retrouver son meilleur nouveau sous le maillot des Rouge & Bleu, à part les premiers mois de la saison 2022-2023. Un passage mitigé au sein du club de la capitale qui a été inutile footbalistiquement selon Daniel Riolo.

« Il n’a fait progresser personne, il n’a pas partagé son talent, il n’a pas donné »

« Le fait qu’il n’en ait jamais rien au à cirer de Paris, du PSG et qu’il était pas bas bien ici, on l’avait déjà dit également. Je pense à tous les ‘PSGix’ qui se sont fait abuser pendant deux ans et qui y ont cru. Les vrais supporters, eux, n’y ont pas cru, lance le polémiste dans l’After Foot sur RMC. Au niveau du business, ça l’a servi lui et le PSG. Il a permis les revenus supplémentaires au club. Pour ce qui est des réseaux sociaux, on a les chiffres de la chute de ce côté-là. Le PSG va beaucoup perdre de ce qu’il avait gagné ces dernières années grâce à lui. On va peut-être revenir à quelque chose qui ressemble plus à du football, plutôt que tout le business qu’il peut y avoir autour même si on sait que c’est essentiel, mais autour de Messi, ce n’était que ça parce que footballistiquement, il n’a rien apporté. Sa venue a été, de mon point de vue, inutile en termes footballistique, ça n’a pas fait progresser le club. Il n’a fait progresser personne, il n’a pas partagé son talent, il n’a pas donné. »

« Bon vent à lui à l’Inter Miami »

Daniel Riolo estime qu’entre Lionel Messi et le PSG et ses supporters, cela n’a jamais collé. « Footballistiquement, c’est un type que je mets au-dessus de tout. Mais je le distingue lui du PSG. Ça n’a jamais collé, il n’y a jamais eu de mariage, d’amour, d’affection, il n’a jamais salué le public. Il est venu pour ses intérêts parce que le Barça ne pouvait plus le payer. Le PSG était le seul club qui pouvait le payer. Quand on m’a raconté pendant des semaines qu’il allait retourner au Barça, je pense que Laporta s’en est servi pour entretenir une flamme. […]On nous a raconté des histoires. Il pouvait y aller gratos s’il aime tant la ville. […]Il s’en va, bon vent à lui à l’Inter Miami. Pour moi, sa carrière est terminée, il va faire autre chose. Ça n’enlève rien à ses qualités footballistiques.«

