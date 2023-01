Débarqué au PSG à l’été 2020, lui le transfuge et capitaine du FC Porto, Danilo Pereira a su se faire sa place en terre parisienne. Un sujet sur lequel le milieu de terrain lusitanien est revenu auprès de PSG TV.

Lorsqu’il a paraphé son contrat avec le PSG, beaucoup ne donnaient pas cher de la peau de Danilo. On l’a ainsi volontiers imaginé comme remplaçant attitré, ne jouant des rencontres qu’avec parcimonie. Toutefois, force est de constater que ce dernier affiche un niveau intéressant depuis son arrivée. S’il n’est pas non plus flamboyant, il sait tenir sa place et propose des copies d’une grande régularité.

Danilo et son intégration

Tout cela lui a permis d’engranger un nombre de matches tout à fait satisfaisant. Danilo a d’ailleurs passé un cap très symbolique récemment : celui-ci a, en effet, franchi la barre des 100 rencontres disputées sous la tunique rouge et bleu. Pour PSG TV, il est revenu sur ce point : « Je me rappelle mon premier match, c’était en phase de poules de l’UEFA Champions League contre Manchester United à domicile. Ce n’était pas des débuts simples pour moi parce que nous avions perdu ce match 2-1. Evidemment, les supporters étaient déçus, mais c’est normal parce que nous sommes le Paris Saint-Germain et tout le monde veut qu’on gagne. Mais je n’ai pas lâché, j’ai beaucoup travaillé et j’ai élevé mon niveau de jeu, j’ai pu enchaîner des matches et j’ai fait plusieurs bonnes prestations. Mais venir ici était quelque chose d’incroyable pour moi. Pouvoir disputer 100 matches avec ce maillot, en deux ans et demi, c’est quelque chose de très beau pour moi, c’est un beau symbole. »

Dans un second temps, Danilo s’est penché plus à propos sur son intégration au sein du PSG : « Le contexte était totalement différent, à Porto j’étais capitaine. Ici, j’avais tout à apprendre. Le jeu aussi est très différent, ici nous avons la possession de balle, ce qui n’était pas forcément le cas à Porto. Il a fallu aussi que je m’adapte à un autre système de jeu. Après deux ans et demi, je pense avoir beaucoup appris, aux côtés des joueurs, et du staff, je suis un joueur différent. »