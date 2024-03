Danilo : « Avec dix hommes, on a montré ce qu’était le PSG »

En clôture de la 27e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait à Marseille. Lors de ce match où il a du joué pendant plus d’une mi-temps à 10, le PSG s’est imposé grâce à des buts de Vitinha et Gonçalo Ramos.

Après la trêve internationale, le PSG retrouvait les terrains ce dimanche soir avec le choc contre l’Olympique de Marseille en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Dominés en début de rencontre, les Parisiens vont petit-à-petit se procurer des situations sans pour autant réussir à marquer. Alors que l’on s’approche de la fin de la première mi-temps, l’arbitre de la rencontre, Monsieur Bastien va adresser un carton rouge très sévère à Lucas Beraldo après consultation de la VAR. En infériorité numérique pendant plus de 50 minutes, le PSG va réussir à ouvrir le score par l’intermédiaire de Vitinha (0-1, 53e). Complètement adulé dans sa défense en fin de match, le PSG va réussir à marquer le but de la victoire par Gonçalo Ramos sur une contre-attaque très bien maîtrisé (0-2). Les Parisiens s’imposent et repartent de Marseille avec 12 points d’avance en tête du championnat. Au micro de Prime Video, Danilo Pereira est revenu sur cette victoire obtenue dans la douleur.

« La première mi-temps, on n’a pas bien joué »

« On savait qu’ici, c’était toujours difficile. C’est une équipe qui n’avait pas perdu à la maison. Mais on est venu ici pour chercher la victoire. La première mi-temps, on n’a pas bien joué, on a eu beaucoup de pertes de balles. Mais avec dix hommes, on a montré ce qu’était le PSG. Le Paris Saint-Germain, c’est ça, c’est une équipe qui se bat tout ensemble. On a cherché la victoire et on est très satisfait de la victoire. La bonne défense ? Oui, je l’ai dit, en première mi-temps, on n’a pas bien défendu à cause des pertes de balle. Avec un joueur en moins, on a joué tous ensemble, on a donné tout ce que l’on pouvait donner. On a cherché la victoire et on est satisfait. »