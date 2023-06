Danilo et Marquinhos vainqueurs, Hakimi défait, les résultats des internationaux du PSG

Hier, cinq joueurs du PSG étaient concernés par des matches avec leurs sélections nationales. Les résultats sont mitigés pour les joueurs Rouge & Bleu.

Un match amical et deux matches de qualification à l’Euro 2024 et à la CAN 2024 concernaient des joueurs du PSG hier. Cinq joueurs Rouge & Bleu, Danilo Pereira, Vitinha, Renato Sanches, avec le Portugal, Marquinhos, avec le Brésil, et Achraf Hakimi avec le Maroc pouvaient fouler les terrains. La Seleçao affrontait la Guinée en Espagne dans le cadre d’un match amical. Marquinhos était titulaire au côté d’Eder Militao en défense centrale. Le capitaine du PSG a joué l’intégralité de la rencontre. Les Brésiliens se sont largement imposés (4-1) grâce à des buts de Joelinton (27e), Rodrygo (30e), Eder Militao (47e) et Vinicius Jr, sur penalty (88e). Serhou Guirassy avait réduit le score (36e). Les Brésiliens joueront le Sénégal mardi soir (21 heures).

Un seul portugais a joué

Après deux succès en deux matches de qualifications à l‘Euro 2024, le Portugal recevait la Bosnie Herzégovine hier soir à l’Estadio Da Luz. Trois joueurs du PSG ont été convoqués par Roberto Martinez. Mais contre les Bosniaques, un seul était titulaire, Danilo Pereira. Il était associé à Ruben Dias et Antonio Silva dans le 3-4-3 de la sélection portugaise. L’ancien du FC Porto a joué l’intégralité de la rencontre et a été dans la lignée de ces derniers mois sous le maillot des Rouge & Bleu. Il s’est montré solide et a réalisé plusieurs belles interventions. Il a aussi dominé ses duels aériens et a tenté d’apporter offensivement. Les Portugais se sont facilement imposés grâce à des buts de Bernardo Silva (44e) et Bruno Fernandes (77e, 93e). Vitinha est resté sur le banc alors que Renato Sanches n’était pas dans le groupe, un choix du sélectionneur. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo viseront la passe de quatre contre l’Islande mardi soir (20h45).

Achraf Hakimi battu avec le Maroc

De son côté, le Maroc affrontait l’Afrique du Sud dans le cadre de la cinquième journée (sur six) de la phase de groupe des Eliminatoires à la CAN 2024. Achraf Hakimi était titulaire dans le couloir droit de la défense à quatre de Walid Regragui. Le latéral droit du PSG a joué l’intégralité de la rencontre. Les Marocains ont rapidement été surpris par un but contre son camp de Munir El Kajoui (5e). L’Afrique du Sud va même réussir à prendre deux buts d’avance juste après le retour des vestiaires par l’intermédiaire de Zakhele Lepasa (48e). Hakim Ziyech redonnera de l’espoir aux Lions de l’Atlas (60e) mais ils finiront par s’incliner (2-1). Les Marocains sont deuxièmes de leur groupe, un point derrière leur adversaire du jour, et devront encore attendre pour se qualifier pour la CAN. Enfin, Milan Skriniar, qui deviendra officiellement un joueur du PSG dans les prochains jours voire semaines, a été convoqué avec la Slovaquie. Après plusieurs mois sans jouer, il était titulaire et a joué l’intégralité du match contre l’Islande, remporté par les Slovaques (1-2).