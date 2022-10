Danilo : « Il y a des jours comme ça où on n’y arrive pas »

Ce soir, le PSG a enchaîné un deuxième match nul sur la pelouse de Rems dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1 (0-0). Dans une rencontre difficile et crispée en raison de l’arbitrage, les Parisiens se sont montrés nerveux. Danilo Pereira, auteur d’une prestation correcte, a regretté l’attitude de Monsieur Gaillouste.

« L’arbitre doit mieux gérer la situation. Il ne doit pas donner tout le temps des cartons jaunes. Après, ça crée des situations comme ça. Il n’y a pas de raison pour ça. Ça énerve parce qu’on a l’envie de jouer au football mais là c’est compliqué, lance le numéro 15 du PSG pour Canal Plus Sport 360. Le jeu ? On a vu une équipe très très agressive. On a essayé de sortir du marquage mais après le carton rouge de Sergio Ramos ça a été un peu plus compliqué. On a essayé de faire un but mais il y a des jours comme ça où on n’y arrive pas. Maintenant, on doit travailler pour ce match-là, analyser Benfica et après on verra.«