Danilo : “Jouer à l’extérieur, c’est toujours difficile”

Pour son premier match de la saison en Ligue 1, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Stade de l’Aube face à l’Estac (2-1). Après une première période animée, les deux formations ont éprouvé des difficultés à se procurer des occasions lors du deuxième acte. Mais l’essentiel a été préservé par les Rouge & Bleu malgré une pression troyenne en fin de match. Le vice-champion de France a notamment pu compter sur un grand Keylor Navas dans les dernières minutes. Après cette rencontre, le milieu de terrain parisien – Danilo Pereira – est revenu sur la prestation de l’équipe au micro de Canal Plus Sport.

“Il y a des moments quand on a besoin de souffrir, on doit souffrir. Jouer à l’extérieur, c’est toujours difficile. Rapporter les trois points à la maison, c’est important. Physiquement, c’était difficile car on n’a pas été assez précis mais c’est toujours important de gagner. Important de démarrer par une victoire ? Oui c’était important car c’était la première fois qu’on rejouait devant les supporters, c’est toujours important de vibrer comme ça. L’arrivée de Messi ? C’est difficile de parler d’un autre joueur. S’il arrive c’est très bon pour nous.”