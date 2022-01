Danilo Pereira revient sur son but lors de Lyon / PSG

Le PSG se déplace à Lyon dimanche soir (20h45, Prime Video) dans le cadre de la 20e journée. Un déplacement au Groupama Stadium qui va rappeler des bons souvenirs à Danilo Pereira. Le milieu de terrain portugais – qui ne devrait pas jouer ce match en raison de son test positif à la Covid-19 lundi – avait marqué lors de la victoire parisienne la saison dernière (4-2).

Pour la séquence Photo souvenir de PSG TV, l’international portugais est revenu sur cette réalisation et sa célébration. « C’est la célébration après le but contre Lyon. J‘ai marqué le but et après je suis allé célébrer, et Moise Kean et Marco Verratti sont venus derrière moi. On s’est enlacés, c’était un bon moment. Après le but ? Tu te sens comme un petit enfant qui on a donné un petit cadeau et c’est comme ça. Tout le monde m’a félicité. C’était un moment marquant parce qu’un but est toujours important, pour nous les joueurs. Regarder le visage de mes coéquipiers c’est toujours beau. Verratti m’a enlacé par-derrière et je suis tombé à terre. Un grand moment.«