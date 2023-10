Dans un match compliqué, le PSG s’est imposé contre Brest grâce à un but de Kylian Mbappé dans les dernières minutes de la rencontre (3-2). Le PSG termine sa semaine avec un deuxième succès, qui lui permet de rester au contact de Nice en tête du championnat.

Titulaire en défense centrale avec Milan Skriniar, Danilo Pereira a été l’un des meilleurs parisiens sur le terrain. L’international portugais est revenu au micro de Prime Video sur cette victoire du PSG arraché dans les dernières minutes grâce à un but de Kylian Mbappé, qui a dû s’y remettre à deux fois pour tromper Bizot, qui avait stoppé son penalty (2-3). Et pour le numéro 15 parisien, les Rouge & Bleu savaient que cela allait être un match compliqué contre les Brestois.

« C’était un match très dur, on savait que cette équipe à la maison était costaude. On est arrivé à gagner 2-0, mais après, ils ont réussi à revenir à égalité. Après, avec beaucoup d’état d’esprit, d’engagement, on a réussi à marquer un but et à gagner ce match. C’était une équipe qui n’avait pas encore perdu à domicile. C’était leur première défaite, alors c’était bien pour nous. Un match qui va compter pour la suite de la saison ? Oui, bien sûr. En deuxième mi-temps, on a beaucoup couru, on a fait beaucoup d’efforts pour gagner ce match. Je pense qu’il faut continuer comme ça. La Ligue 1, c’est une ligue costaude et il va arriver des matches comme ça. On doit être costaud et on doit continuer comme ça. » En zone mixte, dans des propos relayé par RMC Sport, Danilo Pereira est revenu sur la fin de match houleuse après le troisième but du PSG marqué par Kylian Mbappé et les échanges entre le capitaine parisien et les supporters brestois. « C’est normal… Oui, il était en colère à cause du public, à cause des chants des supporters.«