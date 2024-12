L’été dernier, le PSG était à la recherche d’un défenseur central. S’il a jeté son dévolu sur Willian Pacho, il a aussi pensé à Tomas Araujo. Ce dernier s’apprêterait à prolonger avec le Benfica.

Avec les blessures de Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe et le fait que Luis Enrique ne compte pas sur Milan Skriniar, le PSG s’était penché sur plusieurs noms pour renforcer sa défense centrale lors du dernier mercato estival. Même s’il avait recruté Willian Pacho, le club de la capitale avait exploré la piste menant à Tomas Araujo en toute fin de mercato, l’avenir de Milan Skriniar dans la capitale française étant incertain. Mais le Benfica s’était montré ferme pour son jeune joueur (22 ans), il ne comptait pas le vendre, sauf offre d’au moins 100 millions d’euros, montant de sa clause libératoire. Le joueur est finalement resté au Portugal et est l’un des cadres du club lisboète cette saison.

Une deuxième prolongation en quelques mois

Même s’il a trouvé chaussure à son pied avec Willian Pacho, le PSG continuerait de suivre la situation de l’international portugais. Ce mardi, la presse portugaise, dont le quotidien sportif Record, indique que Tomas Araujo, qui avait déjà prolongé son contrat jusqu’en juin 2028 avec le Benfica il y a quelques mois, devrait de nouveau étendre son bail avec l’actuel club d’Angel Di Maria d’un an supplémentaire, soit jusqu’en juin 2029. Avec cette prolongation, il obtiendrait aussi une revalorisation salariale à la hauteur de son nouveau statut dans le club. Le PSG s’intéressera-t-il encore à Tomas Araujo dans les semaines et mois à venir ? Affaire à suivre…