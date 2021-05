Cet été, l’une des priorités du PSG sera de renforcer son milieu de terrain. Et dans cette optique, le PSG se serait renseigné pour recruter Georginio Wijnaldum. L’international néerlandais – qui va participer à l’Euro avec les Pays-Bas – arrive en fin de contrat avec Liverpool et il a annoncé son départ hier à l’issue du dernier match de la Premier League. Selon les informations de Sky Deutschland, Wijnaldum aurait déjà fait son choix pour son avenir. Et ce dernier ne se trouve pas au PSG. En effet, il devrait rejoindre le Bayern Munich libre.