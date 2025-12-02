Dans quel stade se jouera Vendée Fontenay Foot / PSG ?

Hier soir, lors du tirage au sort des 32es de finale de Coupe de France, le PSG a hérité de Vendée Fontenay Foot, club de National 3. On ne sait pas encore dans quel stade se jouera ce match.

Double tenant du titre, le PSG va commencer sa quête de troisième Coupe de France d’affilée contre le club de National 3, Vendée Fontenay Foot, en 32e de finale. Cette rencontre se tiendra le week-end du 20 décembre, quelques jours après la finale de la Coupe Intercontinentale. Mais pour l’instant, on ne connaît pas le stade dans lequel joueront les deux équipes, celui de l’équipe de National 3 n’étant pas assez sécurisé pour recevoir le PSG.

À lire aussi : EXCLU CS : L’année 2025 du PSG célébrée par des pulls « Paris 2025 Champions »

Un match à la Beaujoire ?

Selon les informations de L’Equipe, Vendée Fontenay Foot réfléchit à une délocalisation à la Beaujoire à Nantes, ou à René-Gaillard à Niort. Le quotidien sportif indique que la bonne nouvelle est que les Canaris disputeront, eux, leur 32e de finale de Coupe à Concarneau (N). « En revanche, la difficulté réside dans le fait que deux autres clubs vendéens, Les Herbiers et Les Sables d’Olonne, recevront deux clubs de Ligue 1, Angers et Rennes. Selon la programmation, Fontenay pourrait subir un certain éparpillement de supporters potentiels. » Les dirigeants étudient déjà toutes les possibilités pour vivre au mieux l’événement, conclut L’Equipe.