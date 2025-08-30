Dans un festival de buts, le PSG s’impose contre Toulouse (3-6)

Ce samedi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Toulouse dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont facilement imposés (3-6) grâce notamment à un très grand Joao Neves.

Après avoir remporté ses deux premières journées de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Toulouse pour le compte de la troisième journée. Pour cette rencontre, dernière avant la trêve internationale, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe très compétitive avec Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué. Dès le début du match, le club de la capitale prend le contrôle de la balle et tente de mettre en danger la défense toulousaine. Il faudra attendre la septième minute de jeu pour voir le PSG concrétiser sa maîtrise du jeu. Sur un coup franc lointain de Vitinha, Joao Neves dévie de la tête vers la surface. Après un cafouillage, le ballon revient vers l’international portugais qui enchaîne un contrôle poitrine et un retourné qui finit sa course dans les buts de Guillaume Restes (0-1, 7e). Pratiquement dans la foulée, Bradley Barcola va ouvrir son compteur but cette saison. Lancé en profondeur par Fabian Ruiz, Bradley Barcola prend de vitesse la défense toulousaine et trompe Guillaume Restes (0-2, 9e). Le PSG va ensuite poursuivre son festival avec un nouveau bijou de Joao Neves. Après un une-deux entre Lucas Beraldo et Achraf Hakimi à l’entrée de la surface, l’international marocain centre. Le ballon revient sur le numéro 87 du PSG. Ce dernier contrôle de la poitrine et s’offre un deuxième retourné en quinze minutes (0-3, 15e). Malgré ce gros score, le PSG va continuer à pousser. Joao Neves va se procurer une nouvelle situation avec une tête qui passe au-dessus du but de Toulouse sur un centre de Vitinha. Les Parisiens vont poursuivre leur domination avec un penalty. Sur le côté droit de la défense toulousaine, Désiré Doué va subir une faute. Malgré son raté la semaine dernière contre Angers, Ousmane Dembélé se présente et ne tremble pas au moment de tromper le gardien toulousain (0-4, 30e). Après ce quatrième but, le PSG va un peu se relâcher et voir Toulouse revenir au score. Après un corner, un Toulousain tente sa chance. Sa frappe à l’entrée de la surface est repoussée par Lucas Chevalier dans les pieds de Cresswell qui propulse le ballon au fond des filets. Après consultation de la VAR, l’arbitre accorde le but (1-4, 37e). Le PSG va ensuite se procurer deux occasions avec une frappe à l’entrée de la surface de Vitinha déviée en corner (45e+1) et Désiré Doué qui trouve le poteau (45e+4). Dans la foulée, Toulouse va se procurer un penalty provoqué par Nuno Mendes. Magri se présente face à Lucas Chevalier et voit le gardien repousser sa tentative. Mais l’arbitre décide de le faire retirer. Casseres se présente cette fois-ci, mais tombe encore sur Chevalier. Le PSG rentre aux vestiaires avec ce large avantage.

Joao Neves s’offre son premier triplé en carrière

Dès le début de la seconde période, le PSG va continuer à mettre le pied sur le ballon. Achraf Hakimi tente sa chance de l’extérieur de la surface et voit Guillaume Restes repousser sa tentative. Le ballon revient dans les pieds d’Ousmane Dembélé qui voit sa frappe déviée en corner (47e). Le PSG va ensuite se voir la possibilité de marquer un cinquième but. Trouvé sur le côté gauche de la surface toulousaine par Zaïre-Emery, Bradley Barcola tente sa chance et est déséquilibré par Sidibé. L’arbitre ne siffle pas de penalty dans un premier temps. Après consultation de la VAR, il accorde le penalty. Ousmane Dembélé se présente et tire du même côté. Il prend à contre-pied le gardien toulousain pour s’offrir un doublé. Après ce cinquième but du PSG, le match est un peu moins rythmé. Sur un corner, Cresswell tente sa chance de la tête, mais elle passe à côté du but de Chevalier. Du côté du PSG, Achraf Hakimi est trouvé sur le côté droit de la surface. Il centre en retrait, mais la frappe de Warren Zaïre-Emery est repoussée par la défense toulousaine. À 20 minutes de la fin, les supporters du PSG vont s’inquiéter pour Ousmane Dembélé. L’international français va en effet se mettre au sol et se toucher derrière la cuisse droite. Le staff parisien ne va prendre aucun risque et le remplacer par Gonçalo Ramos. Il faudra attendre les prochaines heures pour connaître l’état de santé du numéro 10 parisien. La fin du match sera plus calme. Mais le PSG va quand même enfoncer le clou et Joao Neves va s’offrir un triplé. Après un ballon repoussé par la défense toulousaine, l’international portugais va propulser une frappe en pleine lucarne depuis l’extérieur de la surface (1-6, 78e). Gonçalo Ramos va aussi se procurer une occasion, mais sa frappe est repoussée par Restes (80e) Les Rouge & Bleu vont concédé deux buts en toute fin de match (3-6) mais vont s’offrir l’essentiel, la victoire et s’offrent la tête du championnat avant la rencontre entre Lyon et Marseille demain. Les Parisiens réalisent un début de saison parfait. Place désormais à la trêve internationale. Le PSG retrouvera la Ligue 1 le week-end du 14 septembre avec la réception – au Parc des Princes – du RC Lens.

Fil du match

0′ Toulouse donne le coup d’envoi du match

donne le coup d’envoi du match 4′ Première situation pour Toulouse avec un coup franc aux 25 mètres après une faute de Nuno Mendes

est repoussé par le mur 7′ But pour le PSG et quel but (0-1). Sur un coup franc de Vitinha, le ballon est cafouillé dans la surface. Joao Neves récupère le ballon et propulse le ballon dans les buts sur un retourné

9′ Déjà un deuxième but pour le PSG (0-2). Parfaitement lancé en profondeur par Fabian Ruiz, Bradley Barcola se défait de son défenseur et fait trembler les filets de Guillaume Restes

avec un centre de et une tête de qui passe au-dessus du but toulousain 15′ Troisième but pour le PSG. Joao Neves s’offre un doublé et un deuxième retourné ! Sur un une-deux à l’entrée de la surface entre Achraf Hakimi et Lucas Beraldo, l’international marocain centre. Le ballon revient sur Joao Neves qui contrôle de la poitrine et qui marque un deuxième retourné. Incroyable !

25′ Quelle intervention défensive de Lucas Beraldo qui stoppe une contre-attaque toulousaine

après une faute de sur 30′ Et de quatre pour le PSG ! Ousmane Dembélé se présente et transforme. Le PSG écrase Toulouse (0-4)

37′ But pour Toulouse . Sur un corner toulousain, Lucas Chevalier repousse une frappe toulousaine sur Cresswell qui propulse le ballon au fond des filets (1-4). Après consultation de la VAR, l’arbitre accorde le but

45+1′ Vitinha tente sa chance à l’entrée de la surface mais sa tentative est repoussée en corner

décale qui voit sa frappe trouvé le poteau droit 45+5′ L’arbitre siffle un penalty pour Toulouse après une faute de Nuno Mendes sur Donnum

, tente sa chance et est déséquilibré par . L’arbitre ne siffle pas de penalty dans un premier temps. Après consultation de la VAR, il accorde le penalty. 51′ 5-1 pour le PSG ! Ousmane Dembélé se présente et tire du même côté. Il prend à contre-pied le gardien toulousain pour s’offrir un doublé

62′ Khvicha Kvaratskhelia prend la place de Désiré Doué

s’est mis au sol. L’international français est remplacé par 75′ Ibrahim Mbaye remplace Bradley Barcola

80′ Trouvé dans la surface par Warren Zaïre-Emery , Gonçalo Ramos voit sa frappe repoussée par Guillaume Restes

90+1′ Toulouse marque un troisième but. Trouvé dans la surface, Vossah trompe Chevalier

Feuille de match Toulouse FC / Paris Saint-Germain

3e journée de Ligue 1 – Stade : Stadium de Toulouse – Horaire : 21h05 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Eric Wattellier – Arbitres assistants : Alexis Auger et Nicolas Durand – Quatrième arbitre : Rémi Landry – VAR : Cyril Gringore et Mehdi Stéphane Bré