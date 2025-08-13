Dans un match renversant, le PSG remporte la Supercoupe d’Europe face à Tottenham !!!!

Ce mercredi, le PSG affrontait Tottenham à l’occasion de la Supercoupe d’Europe avec pour ambition de parfaitement lancer sa saison 2025-2026. Dans un match renversant, le PSG remporte son premier trophée de la saison.

Le PSG lançait sa saison 2025-2026. Et les Rouge & Bleu avaient déjà un gros objectif avec cette Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Pour le premier match de cet nouvel exercice, Luis Enrique s’appuyait sur sa nouvelle recrue au poste de gardien de but, Lucas Chevalier. Avec la suspension de João Neves, Warren Zaïre-Emery avait aussi une belle occasion de se montrer tandis que Désiré Doué était aligné dans l’entrejeu dans une équipe à vocation offensive avec Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé.

Le résumé du match

Après quelques minutes de rodage, les joueurs de Luis Enrique sont peu à peu rentrés dans leur match à l’image de la première situation des Rouge & Bleu. Après une belle combinaison entre Bradley Barcola, Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery, la frappe en déséquilibre de Khvicha Kvaratskhelia n’a pas trouvé le cadre (7e). En face, Tottenham n’a pas crée de grand danger dans le jeu mais a mis à contribution Lucas Chevalier. Sur un tir lointain et dévié, le nouveau portier parisien a détourné en corner la frappe de Richarlison (23e). De plus en plus pressant au fil de cette première période, les Parisiens ont été punis sur un coup de pied arrêté. Sur un long ballon du gardien Guglielmo Vicario, les Rouge & Bleu ont perdu les duels aériens et malgré l’arrêt à bout portant de Lucas Chevalier sur un tir de João Paulinha, le défenseur Micky van de Ven a bien suivi pour conclure de près (0-1, 40e). Sans dominer, les vainqueurs de la Ligue Europa ont regagné les vestiaires sur cet avantage au score face à des Parisiens qui ont logiquement manqué de rythme (0-1).

Et dès le retour des vestiaires, le PSG a été refroidi. Après un arrêt sur une frappe de Richarlison (47e), le portier parisien s’est manqué quelques minutes après. Sur un nouveau coup de pied arrêté, l’international français n’a pas eu les mains assez fermes sur la tête de Cristian Romero (0-2, 48e), laissé seul au second poteau. Face aux difficultés physiques de son équipe, Luis Enrique a décidé d’apporter des changements avec les entrées en jeu de Fabian Ruiz, Lee Kang-In, Gonçalo Ramos et Ibrahim Mbaye. Et cela a porté ses fruits. Mieux physiquement en fin de rencontre, les Rouge & Bleu ont réalisé une fin de match de folie. Lee Kang-In a d’abord redonné espoir à sa formation en marquant d’un tir puissant de loin (1-2, 85e). Puis, au bout du temps additionnel, les champions d’Europe ont égalisé grâce à Gonçalo Ramos sur un centre parfait d’Ousmane Dembélé (2-2, 90’+4). Et lors de la séance des tirs au but, le PSG a montré un vrai caractère. Malgré la première tentative manquée de Vitinha, Lucas Chevalier a stoppé le tir de Van de Ven puis a vu Mathys Tell se manquait dans sa tentative. En face, Gonçalo Ramos, Lee Kang-In, Ousmame Dembélé puis Nuno Mendes ont marqué leur tentative pour offrir le premier trophée du PSG dans cette saison 2025-2026. Le club parisien devient le premier club français à remporter cette compétition.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi de la saison 2025-2026 du PSG est donné. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Tottenham met son bloc haut en ce début de rencontre.

5′ Le PSG tente de se mettre dans le rythme pour son premier match.

7′ Belle sortie de Pacho pour gêner Kudus.

8′ La première situation pour le PSG. Après une belle combinaison entre Barcola, Doué et Zaïre-Emery, le Titi sert Kvaratskhelia dans la surface qui ne cadre pas son tir.

9′ Barcola fait mal à la défense de Tottenham sur son côté gauche.

15′ Après quelques minutes de rodage, les joueurs de Luis Enrique sont bien dans leur match.

17′ En revanche, Hakimi n’est pas encore rentré dans son match avec quelques pertes de ballons.

23′ Sur une perte de balle de Dembélé dans le rond central, Tottenham amorce une attaque rapide avec Kudus qui sert Richarlison. La frappe lointaine du Brésilien, déviée par le pied de Pacho, est claquée en corner par Chevalier.

27′ Belle défense de Pacho face à Danso.

29′ Après une belle sortie de balle de Pacho, Dembélé sert en profondeur Barcola qui file vers le but. Le centre du Français est repoussé en corner par Sarr.

32′ Après une erreur de relance, Marquinhos se rattrape bien en contrant le tir de Kudus à l’entrée de la surface.

35′ Sur un centre de Kvaratskhelia mal renvoyé par la défense des Spurs, Dembélé rate totalement son tir.

37′ Les Parisiens se montrent de plus en plus pressants devant le but de Tottenham.

Gros duel physique entre Kudus et Nuno Mendes sur le côté gauche de la défense parisienne. L’attaquant des Spurs obtient finalement une faute.

40′ Ouverture du score de Tottenham de Van de Ven (0-1). Sur un long ballon de Vicario, Chevalier réalise un bel arrêt sur une frappe à bout portant de Palhinha mais le défenseur des Spurs a bien suivi et conclut de près.

45′ Nouveau danger dans la défense parisienne mais la tête de Kudus touche le poteau de Chevalier. L’attaquant était signalé en position de hors-jeu.

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 C’est la pause à Udine. Dans un match où il manque de rythme, le PSG a concédé l’ouverture du score juste avant la pause. Les Parisiens devront tenir physiquement.

46′ La seconde période débute. Aucun changement du côté du PSG.

47′ Lucas Chevalier détourne une frappe de Richarlison.

48′ BUT DE TOTTENHAM (0-2). Sur un nouveau coup de pied arrêté, la tête de Romero est mal détournée par Chevalier, surpris par le rebond.

55′ Carton jaune pour Barcola après une contestation.

58′ Carton jaune pour Pacho après une faute sur Sarr, qui lui avait chipé le ballon.

60′ Premier changement pour le PSG. Kvaratskhelia cède sa place à F.Ruiz. Doué va évoluer en attaque.

63′ Zaïre-Emery rate une belle occasion face au but, mais Hakimi a été signalé en position de hors-jeu sur une belle passe de Vitinha.

66′ Barcola pensait réduire la marque mais F.Ruiz est signalé en position de hors-jeu.

68′ Double changement pour le PSG. Barcola et Zaïre-Emery cèdent leur place à Mbaye et Lee .

. 71′ Bien servi par F.Ruiz, Dembélé manque son tir. Les Parisiens poussent pour réduire la marque.

77′ Dernier changement pour le PSG. Doué cède sa place à G.Ramos.

79′ Depuis plusieurs minutes, le PSG a la possession du ballon mais bute sur la défense regroupée de Tottenham.

80′ La frappe lointaine de Vitinha n’est pas cadrée.

Très bon coup-franc obtenu par Lee juste à l’entrée de la surface.

85′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE LEE KANG-IN (1-2). Face au bloc-bas de Tottenham, le Sud-Coréen frappe de loin avec puissance et trompe Romero. L’espoir renaît.

88′ Trouvé à l’extérieur de la surface sur un corner de Dembélé, la frappe de Nuno Mendes est détournée en corner.

89′ Carton jaune pour Dembélé après contestation. Mbaye tombe dans la surface après avoir pris de vitesse Danso.

90′ Six minutes de temps additionnel. On rappelle qu’en cas d’égalité, il n’y aura pas de prolongations mais directement une séance de tirs au but.

90’+4 BUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE RAMOSSSSSSSSS (2-2). Sur un centre de Dembélé, Ramos catapulte le ballon dans le but de la tête.

90’+6 Le PSG a arraché l’égalisation avec abnégation (2-2). Place aux tirs au but désormais.

TAB (0-1). Solanke transforme sa tentative face à Chevalier qui est parti du bon côté.

TAB (0-1). Aïe Aïe Aïe, Vitinha se manque et tire à côté.

TAB (0-2) Tottenham fait le break avec Bentacur qui transforme en force face à Chevalier qui était encore parti du bon côté.

TAB (1-2). G.Ramos marque son tir au but en force plein axe.

TAB (1-2) OUIII CHEVALIER STOPPE LE TIR DE VAN DE VEN

TAB (2-2) DEMBELE EGALISE

TAB (2-2) Tel se manque et tir à côté après avoir feinté.

TAB (3-2) LEE MET LE PSG DEVANT DANS CETTE SEANCE

TAB (3-3) Porro marque en pleine lucarne

TAB (4-3). NUNO MENDES TRANSFORME ET LE PSG REMPORTE LA SUPERCOUPE D’EUROPE DANS UN MATCH RENVERSANT

La feuille de match de PSG / Tottenham

Supercoupe d’Europe – Stade : Stadio Friuli – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : Joao Pinheiro – Arbitres assistants : Bruno Jesus et Luciano Maia – Quatrième arbitre : Elchin Masiyev – VAR : Tiago Martins – Buts : Van de Ven (40e), Romero (48e), Lee (85e), G.Ramos, (90’+4) – Cartons : Richarlison (53e), Barcola (55e), Pacho (58e), Danso (62e), Dembélé (89e)

Le XI du PSG : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery (Lee, 68e), Vitinha, Doué (G.Ramos, 77e) – Barcola (Mbaye, 68e), Dembélé, Kvaratskhelia (F.Ruiz, 60e) Remplaçants : Safonov, Marin, Beraldo, F.Ruiz (60e), G.Ramos (77e), Lee (68e), L.Hernandez, Kamara, Mbaye (68e)

: Chevalier – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery (Lee, 68e), Vitinha, Doué (G.Ramos, 77e) – Barcola (Mbaye, 68e), Dembélé, Kvaratskhelia (F.Ruiz, 60e) Le XI de Tottenham : Vicario – Porro, Romero (c), Danso, Van de Ven – Bentancur, Sarr (Bergvall, 90e), Palhinha (Gray, 72e) – Kudus (Tell, 79e), Richarlison (Solanke, 72e), Spence Remplaçants : Kinsky, Austin, Tell (79e), Gray, (72e) Bergvall (90e), Solanke (72e), Johnson, Odobert, B.Davies, Byfield, Vuskovic

: Vicario – Porro, Romero (c), Danso, Van de Ven – Bentancur, Sarr (Bergvall, 90e), Palhinha (Gray, 72e) – Kudus (Tell, 79e), Richarlison (Solanke, 72e), Spence