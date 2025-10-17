Dans un match spectaculaire, le PSG et Strasbourg se quittent sur un nul (3-3)

Ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG accueille le RC Strasbourg avec pour ambition de conserver sa place de leader.

Après cette trêve internationale d’octobre, le PSG retrouve enfin la compétition. Et pour lancer son marathon de matchs, les Rouge & Bleu accueillent – au Parc des Princes – le RC Strasbourg en ouverture de la 8e journée de Ligue 1. Un choc entre le premier et le troisième, seulement séparés d’un point avant le coup d’envoi. Encore privé de quelques cadres (Marquinhos, João Neves, Fabian Ruiz et Ousmane Dembélé), Luis Enrique peut tout de même compter sur les retours de Désiré Doué, Bradley Barcola et Senny Mayulu. Et à quelques jours du déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des champions, le coach parisien a décidé d’aligner une équipe remaniée avec six joueurs à vocation offensive.

Le résumé du match

Le PSG a excellemment entamé son match à l’image d’un Désiré Doué très en jambes pour son retour à la compétition. Le numéro 14 parisien s’est procuré la première occasion du match d’un tir enroulé (4e). Deux minutes plus tard, il a, cette fois-ci, été à la passe pour Bradley Barcola. Après un une-deux entre les deux français, l’ancien de l’OL a bien enchaîné bien pour tromper de près Mike Penders (1-0, 6e). Malgré la supériorité parisienne dans le jeu, le RC Strasbourg ne s’est pas avoué vaincu et il a fallu un Lucas Chevalier de très grande classe pour réaliser un double arrêt sur une talonnade de Joaquín Panichelli avant de se replacer rapidement pour détourner le tir de Julio Enciso (11e). Dans une première période plaisante et ouverte où les deux équipes se sont rendues coup sur coup, les joueurs de Luis Enrique ont eu la possibilité de faire le break mais Bradley Barcola, après un long rush, a vu sa frappe être détournée par le portier strasbourgeois (23e), puis Senny Mayulu n’a pas cadré son tir après un bel un-deux avec Warren Zaïre-Emery (24e). Et à force de gâcher, les Rouge & Bleu ont été punis. Sur un centre parfait de Guéla Doué, Joaquín Panichelli a pris le meilleur sur Illia Zabarnyi pour égaliser de la tête (1-1, 26e). Et juste avant la pause, le RCSA a jeté un grand froid au Parc des Princes en prenant l’avantage dans cette rencontre. Trouvé sur une louche astucieuse de Valentin Barco, Diego Moreira a trompé d’une reprise de près un Lucas Chevalier surpris (1-2, 41e). Le PSG a regagné les vestiaires avec ce score de 1-2.

En seconde période, le PSG a rapidement été mené de deux buts. Sur un long dégagement, Lucas Beraldo a perdu son duel et Diego Moreira a servi parfaitement Joaquín Panichelli pour son doublé (1-3, 49e). Mais cette équipe remaniée des Rouge & Bleu n’a pas abdiqué et a rapidement réduit l’écart grâce à un penalty obtenu par Désiré Doué et transformé par Gonçalo Ramos (2-3, 58e). Un but qui a complètement redonné espoir aux Parisiens, qui ont pris le contrôle du match avec pour ambition d’égaliser. Lee Kang-In a trouvé le poteau (72e) puis Quentin Ndjantou (75e) et Gonçalo Ramos (78e) n’ont pas cadré leur tentative. Et à force de pousser, les champions de France ont logiquement égalisé. Bien trouvé par Lee Kang-In, Senny Mayulu a trompé en deux temps Mike Penders (3-3, 79e). Malgré une grosse pression en fin de rencontre, le PSG a concédé un match nul spectaculaire face au RC Strasbourg (3-3) et garde provisoirement sa place de leader avant son déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des champions.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

1′ À noter que Luis Enrique assiste à cette première période depuis les tribunes.

3′ De retour à la compétition, Doué se procure la première occasion du PSG. Trouvé dans l’axe à l’entrée de la surface, le Français enroule sa frappe mais le portier alsacien détourne en corner. Ce dernier ne donnera rien.

6′ BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE BARCOLAAAA (1-0). Sur une action bien construite avec un une-deux entre Barcola et Doué, le numéro 29 parisien enchaîne bien dans la surface et trompe de près Penders.

8′ Très belle entame du PSG dans le jeu avec et sans ballon.

10′ En ce début de match, c’est Mayulu qui évolue au poste de latéral droit.

11′ QUEL DOUBLE ARRET DE CHEVALIER !!! Le portier parisien réalise un arrêt réflexe sur une madjer de Panichelli puis se repositionne rapidement pour détourner une frappe d’Enciso.

18′ Le rythme est retombé après la très belle entame de match des Parisiens.

19′ Après une nouvelle belle action entre Barcola et Doué, le numéro 14 du PSG trouve Lee dans la surface. Le Sud-Coréen est poussé dans le dos, mais cela est trop léger pour siffler un penalty.

22′ Beraldo bien placé pour contrer un tir de Panichelli dans la surface. Les Strasbourgeois arrivent à se créer quelques situations devant le but de Chevalier.

23′ Après une prise de balle derrière la jambe d’appuie, Bradley Barcola progresse balle au pied et se sert des appels de ses coéquipiers pour armer un tir enroulé. Le ballon est détourné par Penders.

24′ Quelle action du PSG. Après une grosse conservation de balle de Doué dans la surface adverse, Zaïre-Emery effectue un une-deux avec Mayulu mais la frappe du Titi n’est pas cadrée.

26′ Egalisation du RC Strasbourg (1-1). Sur un centre parfait de G.Doué, Panichelli prend le meilleur sur Zabarnyi et trompe Chevalier d’une tête bien placée.

33′ Les Parisiens sont repartis de l’avant malgré cette égalisation.

35′ Doué obtient un coup-franc intéressant à l’entrée de la surface. Le Français s’en charge lui-même mais son tir trouve le mur strasbourgeois.

37′ Profitant d’une déviation de la tête de Panichelli sur une touche, Enciso arrive à éliminer Beraldo mais son tir n’est pas cadré.

41′ Strasbourg prend l’avantage dans cette rencontre (1-2). Trouvé sur une louche de Barco, Moreira trompe d’une reprise de volée de près un Chevalier surpris .

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 C’est la pause au Parc (1-2). Après un excellent début de match récompensé par un but de Barcola, le PSG a été surpris à deux reprises par une équipe de RCSA offensive.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

47′ Après avoir éliminé trop facilement Beraldo, Enciso enroule son tir mais sans danger pour Chevalier, qui capte le ballon.

49′ Troisième but de Strasbourg (1-3) et doublé pour Panichelli. Au départ Beraldo est déséquilibré et manque son dégagement sur une longue transversale, le ballon arrive sur Moreira qui trouve parfaitement son attaquant. Il trompe sans trembler Chevalier pour son doublé.

53′ Le PSG proche de réduire l’écart. Servi sur le côté gauche sur une attaque rapide, Mbaye sert en retrait Ramos dont le tir est détourné par Penders.

56′ Penalty pour le PSG !!! Doué est accroché par Penders dans la surface après un excellent appel et une belle passe de Beraldo.

58′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG (2-3). Ramos s’en charge et trompe Penders en force.

60′ Carton jaune pour L.Hernandez.

61′ Triple changement pour le PSG. Doué, Beraldo et Barcola cèdent leur place à Ndjantou, Kvaratskhelia et Pacho.

64′ Après une belle percussion sur son côté droit, Zaïre-Emery centre parfaitement vers Ramos mais Doukouré réalise une excellente intervention défensive.

72′ Le poteau de Lee Kang-In après un beau mouvement à trois. Penders surgit ensuite pour détourner une frappe de G.Ramos. Le PSG pousse pour égaliser !!!

74′ Carton jaune pour Lee après une contestation.

75′ La frappe de loin de Ndjantou passe de peu à côté.

78′ Trouvé sur un centre de Lee, Ramos ne cadre pas sa tête.

79′ EGALISATIONNNNNNNNN DU PSG PAR MAYULUUUUUUUUU (3-3). Trouvé dans un petit espace par Lee, Mayulu trompe en deux temps Penders.

82′ Le PSG a fait le plus dur et se trouve dans un très gros temps fort.

83′ Trouvé sur un centre de Lee au second poteau, Kvaratskhelia ne cadre pas sa tête. Ça pousse très fort pour prendre l’avantage.

84′ Après avoir fixé son adversaire, Kvaratskhelia arme une frappe enroulée du pied gauche mais ça passe juste à côté de la lucarne.

85′ La tête de Panichelli passe juste à côté du poteau de Chevalier.

89′ Nouveau changement pour le PSG. Mayulu cède sa place à Nuno Mendes.

90′ Six minutes de temps additionnel.

90’+5 La frappe de loin de Kvaratskhelia est captée par Penders.

90’+6′ C’est terminé au Parc des Princes avec ce nul prolifique entre le PSG et Strasbourg (3-3). Mené 1-3, cette équipe remaniée du PSG a réussi à arracher l’égalisation. Le PSG conserve provisoirement sa place de leader.

Feuille de match Paris Saint-Germain / RC Strasbourg

8e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur: Ligue 1 + – Arbitre principal : Clément Turpin – Arbitres assistants : Nicolas Danos et Benjamin Pages – Quatrième arbitre : Pierre Gaillouste – VAR :Nicolas Rainville et Ludovic Rémy – Buts : Barcola (6e), Panichelli (26e, 49e), Moreira (42e), G.Ramos (58e), Mayulu (79e) – Cartons : Penders (56e), L.Hernandez (60e), Lee (74e)

Le XI du PSG : Chevalier – Zaïre-Emery (c), Zabarnyi, Beraldo (Pacho, 61e), L.Hernandez – Mayulu (Nuno Mendes, 89e), Lee, D.Doué (Ndjantou, 61e) – Mbaye, G.Ramos, Barcola (Kvaratskhelia, 61e) Remplaçants : Safonov, Marin, Hakimi, Kvaratskhelia (61e), Vitinha, Nuno Mendes (89e), Ndjantou (61e), Pacho (61e)

