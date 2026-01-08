Dans un scénario fou, le PSG remporte le Trophée des Champions face à l’OM !!!!

Ce jeudi soir, le PSG affrontait l’OM dans le cadre de la 30e édition du Trophée des Champions. Les Rouge & Bleu avaient à coeur de poursuivre leur hégémonie sur le plan national.

Après un sextuplé légendaire en 2025, le PSG pouvait débuter son année 2026 avec un nouveau trophée. Au Koweït, le club de la capitale affrontait l’Olympique de Marseille dans le cadre du Trophée des Champions. Et la victoire était impérative pour les Rouge & Bleu, eux qui détiennent le record de victoires dans la compétition. Pour atteindre son objectif, Luis Enrique avait aligné sa meilleure équipe avec notamment un trio offensif composé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

Dans un début de match rythmé, la première grosse situation est à mettre à l’actif de l’Olympique de Marseille. Sur un corner tiré par Emerson, la tête de Leonardo Balerdi a été remarquablement détournée sur sa ligne par Lucas Chevalier (7e). Dans la foulée, les Parisiens ont réagi, mais Nuno Mendes n’est pas parvenu à cadrer sa tête après un centre bien travaillé d’Ousmane Dembélé (9e). Quelques minutes plus tard, les Rouge & Bleu ont profité d’une double erreur marseillaise pour les punir. Sur un bon pressing parisien, Géronimo Rulli a manqué sa relance, puis Igor Paixao a raté sa passe. D’une excellente passe, Vitinha a parfaitement servi Ousmane Dembélé, qui tout en finesse a trompé Rulli, trop avancé, d’un lob astucieux (1-0, 13e). Par la suite, les champions d’Europe ont eu l’opportunité de faire le break, mais Nuno Mendes a buté sur le portier argentin (20e), puis le buteur parisien n’a pas cadré son tir, après une récupération haute de Marquinhos (26e). Et à force de gâcher, les joueurs de Luis Enrique ont joué à se faire peur. Dangereux sur chaque coup de pied arrêté, l’OM était proche de l’égalisation, mais le tir à bout portant d’Emerson a été détourné par le buste solide de Lucas Chevalier (34e), une nouvelle fois décisif. Dans un premier acte équilibré, le PSG a regagné les vestiaires avec ce court avantage au score (1-0).

En seconde période, le PSG a trop gâché de situations dangereuses et a une nouvelle fois dû s’appuyer sur un Lucas Chevalier auteur d’une grosse double parade face à Igor Paixao et Benjamin Pavard (56e). Dans la foulée, le portier français a détourné un tir d’Amine Gouiri (57e). En face, João Neves n’a pas su conclure une grande action collective des Rouge & Bleu, puis Désiré Doué a touché le poteau de Geronimo Rulli d’une lourde frappe (62e). Et à force de ne pas tuer le match, le PSG a été puni. Lancé en profondeur, Mason Greenwood s’est jeté devant Lucas Chevalier pour obtenir un penalty très très généreux. Le buteur anglais a profité de ce cadeau pour égaliser (1-1, 76e). Et alors qu’on se dirigeait vers une séance de tir au but, un but contre son camp de Willian Pacho, bien pressé par Pierre-Emerik Aubameyang, a donné espoir aux Olympiens (1-2, 87e) d’un premier trophée depuis plus d’une décennie. Malgré une seconde période manquée, cette équipe du PSG n’abandonne jamais. Après une grosse intervention défensive de Willian Pacho en défense, les entrants parisiens ont fait la différence. Sur un long ballon, Bradley Barcola a parfaitement servi de la tête Gonçalo Ramos, qui a égalisé au bout du temps additionnel (2-2, 90’+5) pour arracher la séance de tirs au but. Et à ce jeu-là, les joueurs de Luis Enrique sont imprenables. Lucas Chevalier a sorti le grand jeu en détournant deux tentatives (O’Riley et Traoré) tandis que le PSG s’est montré impitoyable avec les tirs transformés de Gonçalo Ramos, Vitinha, Nuno Mendes et Désiré Doué.

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Lancé dans la profondeur, Kvaratskhelia voit Rulli le devancer.

3′ Première situation offensive, Après un bon appel, Zaïre-Emery est servi dans son couloir droit et centre vers Kvaratskhelia dont la talonnade passe devant le but de Rulli.

4′ Sur un corner tiré par Emerson, Höjbjerg coupe de la tête au premier poteau mais ce n’est pas cadrée.

6′ Pacho bien présent pour dégager en corner un centre de Pavard.

7′ QUELLE PARADE DE CHEVALIER !!! Sur corner, Balerdi est trouvé et son coup de casque est remarquablement détourné par Chevalier sur sa ligne.

9′ Belle occasion pour le PSG. Sur un centre bien travaillé de Dembélé, Nuno Mendes devance la sortie de Rulli mais sa tête n’est pas cadrée.

12′ Excellent tacle de Kvaratskhelia pour stopper la course de Weah.

13′ BUTTTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DEMBELEEEEE (1-0). Après une perte de balle de Paixao, Vitinha sert rapidement Dembélé, qui lobe un Rulli trop avancé. Le portier marseillais avait manqué sa relance au départ de l’action après un bon pressing parisien.

18′ La frappe de Greenwood passe au-dessus.

20′ QUELLE ACTION DU PSG. Après un long rush, Nuno Mendes sert Kvaratskhelia à gauche qui le retrouve dans la surface. Le Portugais met deux Marseillais au sol avec une feinte de frappe puis son tir est détourné par Rulli.

21′ Sur le corner qui suit, Marquinhos ne cadre pas sa tête.

26′ Après une récupération au rond central, Marquinhos sert rapidement Dembélé. Le Ballon d’Or élimine son vis-à-vis et enroule son tir, mais cela n’est pas cadré.

27′ Excellente défense de Pacho pour contrer un tir de Greenwood.

28′ Frayeur dans la surface parisienne sur un nouveau coup de pied arrêté.

30′ Très bon retour défensif de Kvaratskhelia pour détourner en corner une passe dangereuse vers Weah. Le corner marseillais ne donnera rien.

31′ Les Marseillais enchaînent les corners et le danger se fait de plus en plus présent devant le but parisien.

34′ Nouvelle parade de Chevalier. Sur un centre de Paixao, Marquinhos repousse comme il peut devant Gouiri. Le ballon revient sur Emerson dont le tir à bout portant est détourné par le buste de Chevalier.

39′ Après un relais avec F.Ruiz, Kvaratskhelia tente de trouver une position de tir mais la défense marseillaise repousse.

40′ La frappe lointaine et puissante de Weah passe juste à côté du poteau de Chevalier.

44′ Après une relance manquée des Marseillais, J.Neves est touché dans la surface et réclame un penalty, mais l’action se poursuit et Gouiri est lancé dans la profondeur. Il faut un énorme retour défensif de Nuno Mendes pour stopper l’offensive marseillaise.

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 C’est la pause au Koweït. Le PSG mène à la pause (1-0) grâce à un but d’Ousmane Dembélé. Dans un match équilibré, le club parisien a pu compter sur un bon Lucas Chevalier dans le but.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

48′ Carton jaune pour Weah après un bras dans le visage de Nuno Mendes, qui partait en contre.

50′ Quelle solidité défensive de Zaïre-Emery pour rester debout face à Paixao.

51′ Kvaratskhelia se plaint du genou gauche après un duel avec Balerdi.

52′ Après un bon décalage de Doué, Kvaratskhelia tente de trouver Dembélé sur un centre mais Rulli capte le ballon.

53′ Carton jaune pour Höjbjerg, après un tacle non maîtrisé les deux pieds décollés sur J.Neves.

55′ Gros duel de Doué, qui résiste à Médina à plusieurs reprises, il faut l’aide de Kondogbia en défense.

56′ QUELLE DOUBLE PARADE DE CHEVALIER. Le portier français détourne dans un premier temps une tête de Paixao puis reste debout pour repousser un tir de Pavard.

57′ Chevalier une nouvelle fois à la parade sur un tir enroulé de Gouiri.

58′ La frappe de J.Neves dans la surface n’est pas cadrée.

62′ Sur une action collective de grande classe parisienne, Doué sert à droite J.Neves dont le tir est détourné par Rulli. Dans la continuité de l’action, Doué arme une lourde frappe qui touche le poteau.

64′ Dembélé feinte un centre pour tirer en direction du but, mais Rulli reste vigilant.

66′ Après un excellent contrôle orienté, J.Neves n’est pas précis dans son centre.

69′ Après avoir récupéré un bon ballon défensif, Nuno Mendes sert intelligemment Dembélé, qui lui remise. Lancé à pleine vitesse, le Portugais est devancé par Rulli.

70′ Lancé en profondeur, Aubameyang devance Chevalier mais Pacho est présent pour récupérer le ballon.

71′ Premier changement pour le PSG. Kvaratskhelia cède sa place à Barcola.

74′ Penalty pour l’OM. Lancé dans la profondeur, Greenwood devance Chevalier et se jette. Mais le portier français ne semble pas l’avoir touché. Le penalty a été confirmé.

76′ Egalisation de l’OM (1-1). Greenwood prend à contre-pied Chevalier.

80′ On rappelle qu’en cas d’égalité, il n’y aura pas de prolongations mais une séance de tirs au but.

81′ Sur une contre attaque, Aubameyang centre au second poteau mais Marquinhos dégage le danger.

85′ Carton jaune pour Medina après une main dans le visage de J. Neves. Le Portugais l’avait éliminé d’un contrôle orienté.

87′ BUT POUR L’OM (1-2). Sur un centre de Traoré, Pacho, bien pressé par Aubameyang, pousse le ballon dans ses buts.

89′ Double changement pour le PSG. F.Ruiz et Zaïre-Emery cèdent leur place à Mayulu et G.Ramos

90′ Six minutes de temps additionnel.

90’+4 Grosse intervention défensive de Pacho devant Aubameyang.

90’+5 BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE RAMOS. Sur une excellente remise de Barcola de la tête, G.Ramos fusille Rulli de près. On peut dire merci à Pacho pour son énorme intervention défensive au départ de l’action.

90’+7 Les 90 minutes sont terminées. Le PSG a égalisé dans les derniers instants grâce à Ramos. On va disputer une séance de tirs au but.

PSG – OM TAB (1-0) : Ramos transforme tranquillement sa tentative.

PSG – OM TAB (1-0) : Chevalier arrête la frappe d’O’Riley !!!!

PSG – OM (TAB (2-0) : VITINHA FAIT LE BREAK POUR LE PSG

PSG – OM TAB (2-0) : CHEVALIER DETOURNE LE TIR DE TRAORE

PSG – OM TAB (3-0) : NUNO MENDES TRANSFORME SON TIR

PSG – OM TAB (3-1) : Murillo marque le premier penalty de l’OM

PSG – OM TAB (4-1) : DOUE TRANSFORME SON PENALTY. LE PSG REMPORTE LE TROPHEE DES CHAMPIONSSSSSSSS FACE A L’OM

Feuille de match Paris Saint-Germain / Olympique de Marseille

Trophée des Champions – Stade : Jaber Al-Ahmad International Stadium – Horaire : 19 heures – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Thomas Leonard – Arbitres assistants : Huseyin Okac et Ludovic Reyes – Quatrième arbitre : Guillaume Paradis – VAR : Bastien Dechepy et Julien Schmit – Buts : Dembélé (13e), Greenwood (76e, s.p), Pacho (c.s.c, 87e), G.Ramos (90’+5) – Cartons : Weah (48e), Höjbjerg (53e), Medina (85e), Aubameyang (89e)

Le XI du PSG : Chevalier – Zaïre-Emery (Mayulu, 89e), Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz (G.Ramos, 89e) – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia (Barcola, 71e) Remplaçants : Marin, James, Beraldo, Zabarnyi, G.Ramos (89e), L.Hernandez, Mayulu (89e), Barcola (71e), Nsoki

Le XI de l'OM : Rulli – Pavard, Balerdi (c), Medina – Weah (Murillo, 77e), Höjbjerg, Kondogbia, Emerson – Greenwood (O'Riley, 90'+2), Gouiri (Aubameyang, 67e), Paixao (Traoré, 67e) Remplaçants : Egan-Riley, Maupay, De Lange, O'Riley (90'+2), Traoré (67e), Vaz, Bakola, Murillo (77e), Aubameyang (67e)

: Rulli – Pavard, Balerdi (c), Medina – Weah (Murillo, 77e), Höjbjerg, Kondogbia, Emerson – Greenwood (O’Riley, 90’+2), Gouiri (Aubameyang, 67e), Paixao (Traoré, 67e)