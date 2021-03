On connait les clubs qui finiront aux quatre premières positions de la Ligue 1 version 2020/2021, mais on ne connait pas l’ordre. Lille, le PSG, Lyon, Monaco, le championnat de France est serré comme rarement. Qui aura le titre ? Odoxa a effectué un sondage* – pour RTL et Winamax – afin de dégager l’opinion des Français. 48% des Français et 58% des amateurs de football pensent que le PSG sera sacré champion. Loin devant l’OL (19% et 14% chez les amateurs de football), le LOSC (23% et 18%), et Monaco (10% et 4%). Et si le PSG ne devait pas être champion de France, il devra s’en prendre à lui-même (59% des Français, 62% des amateurs). Enfin, le meilleur joueur de Ligue 1, c’est pour les sondés, Kylian Mbappé (50% des Français et 51% des amateurs de football). L’attaquant français est loin devant tout le monde. Neymar n’est désigné que par 8% du grand public et 6% chez les amateurs. Le gardien du PSG, Keylor Navas, est 2e chez les amateurs de football (9%, 4% chez les Français). Florian Thauvin (5% chez les Français et 3% chez les amateurs de football) et Marco Verratti (4% chez les Français, 5% chez les amateurs de football) arrivent ensuite.

* L’enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les jeudi 18 et vendredi 19 mars 2021 auprès d’un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 434 amateurs de football.