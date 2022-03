Demain soir (21 heures, Canal Plus Décalé), l’OGC Nice reçoit le PSG dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Troisième à un point de Marseille, le club niçois voudra s’imposer contre le leader du championnat afin de rester dans la course à la place de dauphin des Rouge & Bleu. Dante, le capitaine des Aiglons, donne la recette pour obtenir un bon résultat demain.

« On sait tous que ça va être un match compliqué. Avec de très, très grands joueurs en face. Comme lors de nos deux premiers matches contre eux cette saison, il faudra jouer avec du courage, de la personnalité, du caractère, assène le défenseur central en conférence de presse. Défendre autant et oser un peu plus devant pour les surprendre. L’absence de Mbappé ? On aime toujours jouer avec et contre les meilleurs. Après, le PSG a un effectif tellement bon, large, que même s’il manque un ou deux joueurs, on aura quand même beaucoup de travail. On peut dire que Kylian Mbappé est actuellement le meilleur joueur du monde.«