David : « Aujourd’hui, on est déçu et frustré »

Comme la saison dernière, Jonathan David a marqué face au PSG sur la pelouse du Parc des Princes ce soir. Mais contrairement à la saison dernière, Lille s’est cette fois-ci inclinée (1-2). L’attaquant canadien – meilleur buteur de Ligue 1 avec huit buts – a regretté le manque d’efficacité de son équipe.

« Les premières 75 minutes elles étaient bonnes. On a eu des occasions qu’on n’a pas mises, regrette l’international canadien au micro de Prime Video. C’est dur à expliquer. Mais Paris est une bonne équipe, mais ils ont dominé vers la fin et ils nous ont mis sous pression. C’est plusieurs trucs qui expliquent ce changement de scénario. […] Aujourd’hui, on est déçu et frustré.«