David Balaguer signe avec le PSG Handball jusqu’en 2024

Le PSG Handball est très actif ces derniers jours en ce qui concerne son effectif. Après avoir annoncé trois prolongations, et pas des moindres, le club de la capitale vient d’annoncer la signature de David Balaguer. L’Espagnol a signé un contrat de deux ans avec le PSG et rejoindra les Rouge & Bleu l’été prochain en provenance de Nantes. Il sera donc lié avec le leader de la Liqui Moly Starligue jusqu’en juin 2024. L’ailier droit (30 ans) se réjouit de cette nouvelle étape dans sa carrière.

« Cette signature au Paris Saint-Germain est un grand pas dans ma carrière. C’est un rêve dans la carrière de tout joueur de handball de rejoindre un club avec tel palmarès. J’ai l’ambition de gagner beaucoup de titres et de continuer à grandir comme joueur. Paris est un club majeur en Europe, qui fait assurément partie du top 5, et je suis fier de pouvoir apporter ma contribution à cette grande équipe et ambitieuse.«