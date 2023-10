David Beckham nostalgique de son passage au PSG

Après avoir donné le huitième Ballon d’Or à Lionel Messi, l’ex-joueur du PSG David Beckham est revenu sur son passage dans la capitale pendant la cérémonie au Théâtre du Châtelet.

Paris a brillé en Or hier soir. Alors que la grande soirée de la cérémonie du Ballon d’Or se déroulait au Théâtre du Châtelet, les joueurs du PSG ont répondu présents. Évidemment, le prince de la capitale, Kylian Mbappé était sur place pour recevoir les honneurs de sa troisième place au classement final. Si son coéquipier Randal Kolo Muani, 28e, ne s’est pas présenté, son ex-partenaire de jeu Lionel Messi a été couronné pour la huitième fois de sa carrière. Mais si l’Argentin n’a pas spécialement remercié le PSG durant son discours, une autre légende du football est revenu sur son passage dans la capitale.

Invité d’honneur habituel pour la cérémonie de la plus belle des récompenses individuelles, David Beckham s’est présenté sur la scène du théâtre pour remettre la récompense à l’Argentin. Après avoir félicité l’attaquant, l’ex-joueur du PSG est revenu sur son passage dans la capitale devant les médias : « Paris a toujours été spécial pour moi. Jouer pour le PSG, avec ses supporters, et de remporter la Ligue 1 après plusieurs années était vraiment très spécial pour moi. J’y ai également joué mon dernier match en professionnel. J’ai beaucoup de souvenirs avec cette ville. »

