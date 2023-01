Le conflit entre les dirigeants du PSG et la mairie de Paris sur la vente du Parc des Princes est revenu sur la table ces derniers jours avec la déclaration d’Anne Hidalgo, « très clairement, le Parc des Princes n’est pas à vendre. Et il ne sera pas vendu. C’est une position ferme et définitive. »

L’histoire de la vente du Parc des Princes n’est pas prête de s’arrêter. Après quelques semaines, le débat est revenu dans l’actualité ces derniers jours avec les déclarations de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Cette dernière a expliqué que l’enceinte historique des Rouge & Bleu n’était pas à vendre et que c’était définitif. Les dirigeants parisiens n’ont pas tardé à répondre en expliquant que la maire de Paris. « force le PSG à quitter sa maison. […]Le Paris Saint-Germain est maintenant obligé de trouver des options alternatives pour relocaliser le club. » Ce lundi matin, David Belliard, adjoint EELV à la mairie de Paris était l’invité de RMC. Et ce dernier a été sur la même longueur d’onde que sa maire.

« Je souhaite que le Parc des Princes reste dans ce patrimoine commun«

« On est dans un jeu de poker menteur. On verra bien ce qu’il va se passer dans le jeu des négociations. Je ne suis pas pour brader les grands actifs patrimoniaux aux privés, et en particulier au Qatar. Le Parc des Princes en fait partie. Nous avons besoin d’avoir la main sur un certain nombre de patrimoine de prestige. Le Parc des Princes n’appartient pas au Qatar, il appartient aux Parisiens et Parisiennes, et plus largement, aux Françaises et aux Français. Je souhaite qu’il reste dans ce patrimoine commun.«