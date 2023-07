Joueur du Paris Saint-Germain de 2014 à 2016, David Luiz semble avoir été marqué par son histoire en Rouge & Bleu. En effet, le Brésilien s’est confié sur un transfert avorté, à cause, ou grâce, à son passage sous les cieux parisiens.

En deux saisons au PSG, le défenseur central brésilien a disputé 85 rencontres en Rouge & Bleu toutes compétitions confondues. A ce bilan, il faut ajouter trois rencontres de championnat de la saison 2016/2017, et une lors du Trophée des Champions 2016. En effet, le transfert de David Luiz en direction de Chelsea était intervenu à la fin du mois d’août 2016. Si l’histoire d’amour entre l’ancien parisien et le club de la capitale n’aura duré que deux saisons pleines, le joueur a tout de même gardé en lui une véritable attache avec le Paris Saint-Germain. En témoigne cette anecdote concernant le mercato, racontée par David Luiz lui-même à FlaTV : « Sampaoli était l’un de ceux qui voulaient m’attirer à l’OM. Au moment où j’ai signé à Flamengo, il était à Marseille. Il a voyagé et m’a rencontré à Angra (Brésil). Il voulait que j’aille à Marseille. Avec tout le respect que je lui dois, je lui ai répondu que j’ai une histoire avec le PSG et, par respect, je ne pouvais pas aller à l’OM« .

A 36 ans aujourd’hui, David Luiz évolue aujourd’hui au Brésil, à Flamengo plus précisément, avec qui il est lié contractuellement jusqu’au 31 décembre 2023.