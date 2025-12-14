Dayot Upamecano évoque la possibilité de jouer avec Dembélé en club

En fin de contrat le 30 juin avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano est annoncé dans le viseur du PSG. Le défenseur a évoqué la possibilité d’évoluer avec Ousmane Dembélé en club.

Le PSG veut toujours se renforcer durant les mercato et cherche les meilleures opportunités pour cela. Ces derniers jours, le nom de Dayot Upamecano a été associé au PSG. Pour renforcer sa défense, le club de la capitale penserait à l’international français, qui arrive en fin de contrat le 30 juin avec le Bayern Munich. Selon les dernières rumeurs, les champions d’Europe ne bougeraient dans ce dossier uniquement si le défenseur central ne prolonge pas son contrat, lui qui est également dans le viseur du Real Madrid.

« Un rêve de jouer avec Dembélé en club un jour ? (Rire!) Pourquoi pas »

Dans une interview accordée à Téléfoot, l’international français a été interrogé sur la possibilité dans le futur de jouer en club avec Ousmane Dembélé, eux qui se connaissent depuis l’enfance. « Un rêve de jouer avec Dembélé en club un jour ? (Rire!) Pourquoi pas. Après, on va dire que l’on n’est pas pressé. Ça veut dire que je peux aussi rester au Bayern Munich et prolonger ? Bien sûr. » Selon Foot Mercato, le PSG a bien fait de Dayot Upamecano une cible, tout comme le Real Madrid, alors que le Bayern Munich tient à le prolonger.