Dayot Upamecano

Dayot Upamecano évoque la possibilité de jouer avec Dembélé en club

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas14 décembre 2025

En fin de contrat le 30 juin avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano est annoncé dans le viseur du PSG. Le défenseur a évoqué la possibilité d’évoluer avec Ousmane Dembélé en club.

Le PSG veut toujours se renforcer durant les mercato et cherche les meilleures opportunités pour cela. Ces derniers jours, le nom de Dayot Upamecano a été associé au PSG. Pour renforcer sa défense, le club de la capitale penserait à l’international français, qui arrive en fin de contrat le 30 juin avec le Bayern Munich. Selon les dernières rumeurs, les champions d’Europe ne bougeraient dans ce dossier uniquement si le défenseur central ne prolonge pas son contrat, lui qui est également dans le viseur du Real Madrid

A lire aussi : Négociations avancées entre Upamecano et le Bayern pour une prolongation ?

Négociations avancées entre Upamecano et le Bayern pour une prolongation?
canalsupporters.com

« Un rêve de jouer avec Dembélé en club un jour ? (Rire!) Pourquoi pas »

Dans une interview accordée à Téléfoot, l’international français a été interrogé sur la possibilité dans le futur de jouer en club avec Ousmane Dembélé, eux qui se connaissent depuis l’enfance. « Un rêve de jouer avec Dembélé en club un jour ? (Rire!) Pourquoi pas. Après, on va dire que l’on n’est pas pressé. Ça veut dire que je peux aussi rester au Bayern Munich et prolonger ? Bien sûr. » Selon Foot Mercato, le PSG a bien fait de Dayot Upamecano une cible, tout comme le Real Madrid, alors que le Bayern Munich tient à le prolonger

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas14 décembre 2025

Articles similaires

Doué dembélé

Coupe intercontinentale – Le groupe parisien avec Dembélé et Marquinhos

14 décembre 2025
Luis enrique

Filipe Luis (Flamengo) admiratif du travail de Luis Enrique au PSG

14 décembre 2025
Ibrahim Mbaye

Metz / PSG – Le coach messin salue la performance des Titis

14 décembre 2025
PSG joie

Metz / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

14 décembre 2025
Bouton retour en haut de la page