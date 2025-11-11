Dayot Upamecano évoque l’intérêt du PSG à son égard

Pour renforcer sa défense, le PSG penserait à Dayot Upamecano. Ce dernier, qui arrive en fin de contrat avec le Bayern Munich, a évoqué l’intérêt du club de la capitale à son égard.

Même s’il compte Marquinhos, Willian Pacho, Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo ou bien encore Lucas Hernandez ou Noham Kamara, le PSG pourrait tenter de recruter un défenseur central l’été prochain. Ces derniers jours, le nom de Dayot Upamecano a été avancé. Le club de la capitale aimerait se l’offrir libre de tout contrat, lui qui est lié avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2026. Dans une interview accordée à L’Equipe, Dayot Upamecano a évoqué l’intérêt du PSG à son égard.

« Tous les supporters du PSG ont envie de vous voir avec ce maillot. Et vous ? Je suis tranquille avec ça »

« Mon avenir réglé avant la Coupe du monde ? Je l’espère. Mon agent s’en occupe. On va prendre la bonne décision. Je suis bien conseillé. Je suis focus sur ma saison, sur les objectifs en club et en sélection. Je n’ai pas la tête à ça. Depuis mardi, tous les supporters du PSG ont envie de vous voir avec ce maillot. Et vous ? Je suis tranquille avec ça (sourires). Je suis sous contrat avec le Bayern. J’ai des objectifs. Je suis très reconnaissant s’il y a des clubs qui s’intéressent à moi. » Le défenseur central a également évoqué les consignes qu’il a reçues de la part de son coach lors du match contre le PSG en Ligue des champions. « Je ne partais pas de zéro, je regarde beaucoup Paris. On savait à quel point c’était une équipe de très haut niveau, qui prend des risques : Pacho, Marquinhos, ils pressent haut. Le coach a insisté sur le fait de ne pas avoir peur, d’aller les chercher. Avant le match, il m’a même dit : « S’il le faut, tu vas presser le gardien« . »