Dayot Upamecano prend la défense d’Illia Zabarnyi

Cet été, pour venir concurrencer Marquinhos, le PSG a décidé de miser sur Illia Zabarnyi. Après des débuts prometteurs, l’international ukrainien est un peu plus en difficulté ces dernières semaines. Plusieurs critiques tombent sur le défenseur central, qui connaît sa première expérience dans un grand club. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Dayot Upamecano a tenu à prendre la défense d’Illia Zabarnyi.

« Si aujourd’hui il est au PSG et qu’il est titulaire en sélection, c’est que c’est un bon défenseur »

« C’est un très très bon défenseur. Si aujourd’hui il est au PSG et qu’il est titulaire en sélection, c’est que c’est un bon défenseur. Je ne le connais pas personnellement, mais de ce que j’ai vu de lui, c’est un bon défenseur. C’est un défenseur avec beaucoup d’agressivité et en plus il est jeune donc il va encore progresser. » Le défenseur du Bayern Munich a également évoqué la possibilité de rejoindre le PSG à l’issue de son contrat en Allemagne. « Le Paris Saint-Germain, c’est un très très grand club, avec un super coach et avec de magnifiques joueurs. Mais pour l’instant je n’ai pas la tête à ça. Je me concentre sur le Bayern Munich et l’équipe de France. La saison est encore longue et j’ai un agent pour ça. Je me concentre sur le Bayern Munich et j’espère remplir nos objectifs pour la fin de saison. »