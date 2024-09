DAZN propose des offres promotionnelles pour ses abonnements

Depuis le début de la saison, les matches de Ligue 1 sont diffusés sur DAZN et beIN Sports. Les prix pour regarder le championnat de France du premier ont fortement été critiqués. DAZN a décidé de faire une offre promotionnelle sur ses abonnements.

Le feuilleton des Droits TV de la Ligue 1 a été chaotique. Jusqu’à quelques semaines du retour du championnat de France, il n’y avait pas de diffuseurs pour la période 2024-2029. Ce sont finalement DAZN et beIN Sports qui ont récupéré les Droits de la Ligue 1. Le premier cité diffuse l’intégralité de la compétition, avec huit matches en direct et un en différé. BeIN Sports diffuse une seule rencontre. Mais les prix des abonnements de DAZN ont fait grincer des dents. Deux offres sont disponibles, une à 39,99 euros par mois sans engagements et une autre à 29,99 euros avec un engagement de douze mois.

La Ligue 1 à 19,99 euros par mois avec un engagement de 12 mois

Face aux critiques sur ces prix et la difficulté à attirer des abonnés, Brice Daumin, patron de DAZN France, a indiqué qu’à partir de demain et jusqu’au 22 septembre prochain, il allait lancer une promotion baissant le tarif de son abonnement annuel de 29,99 à 19,99 euros par mois. « Concernant l’offre mensuelle qui est de 39,99 euros, les deux premiers mois vont être à 19,99 euros. Donc moins 50% sur les deux premiers mois, avance le dirigeant dans une interview accordée à l’AFP. Et nous allons faire une promotion exceptionnelle sur l’offre annuelle qui est aujourd’hui à 29,99 euros (par mois), qui sera de 19,99 euros sur 12 mois. »