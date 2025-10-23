DAZN vise l’appel d’offres mondial de la Ligue des Champions : le grand chambardement pour l’UEFA ?

L’UEFA a lancé son appel d’offres pour la Ligue des Champions (cycle 2027-2031), et tous les regards sont braqués sur le nouveau « Lot A » planétaire, conçu pour séduire les géants du numérique. Mais si des noms comme Apple, Amazon ou Netflix sont attendus, c’est DAZN, le « Netflix du Sport », qui pourrait créer la surprise et se positionner en véritable élément perturbateur de cette course aux droits TV les plus convoités du football.

L’UEFA fait un pari planétaire avec son nouveau « Lot A »

Pour la première fois dans l’histoire de la compétition, l’UEFA a mis en place un Lot A global, disponible dans l’appel d’offres de la Ligue des Champions pour le prochain cycle à partir de 2027. Ce changement stratégique vise clairement à attirer les convoitises des plateformes numériques mondiales. Des sources concordantes suggèrent que l’UEFA n’aurait pas lancé un tel lot sans avoir au préalable des marques d’intérêt de poids lourds tels qu’Amazon, Apple ou Netflix. L’objectif : monétiser les droits de diffusion à une échelle inédite, boostant potentiellement les revenus de l’organisation pour la période 2027-2031.

DAZN, l’outsider prêt à frapper fort

Dans cette liste de géants, un nom bien connu du paysage médiatique sportif, y compris en France, pourrait venir jouer les trouble-fêtes : DAZN. Malgré une saison dernière mouvementée en France avec la diffusion de la Ligue 1 (avant son départ et les polémiques), DAZN a depuis consolidé sa position, notamment en distribuant en France la chaîne Ligue 1+ (dont il a attiré un grand nombre d’abonnés) et en diffusant la Serie A.

Aujourd’hui, les ambitions de la plateforme britannique, souvent surnommée le « Netflix du Sport« , dépassent largement le cadre national. Des informations en coulisses indiquent que DAZN serait prêt à soumettre une offre significative pour s’adjuger le fameux Lot A mondial.

La plus belle affiche du mardi soir en ligne de mire

Selon plusieurs sources proches du dossier, DAZN ciblerait la diffusion de la plus belle affiche du mardi soir de la Ligue des Champions, avec une diffusion partout dans le monde. Pour s’offrir ce privilège et contrer la concurrence qui s’annonce sévère, les dirigeants de la plateforme devront être prêts à sortir un « gros chèque ». Il est à noter que l’offre ne pourrait pas inclure le marché américain, où les droits de la compétition sont déjà détenus par Paramount jusqu’en 2030.

L’intérêt de DAZN pour ce Lot international (cycle 2027-2031) correspond parfaitement à sa stratégie de diffusion mondiale de contenus sportifs premium. Cet été, l’entreprise a d’ailleurs prouvé son savoir-faire logistique et commercial en assurant la diffusion planétaire de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA (via des sous-licences dans plusieurs régions). Une acquisition de droits facilitée, selon certaines sources, par le soutien du fonds saoudien Surj Sports Investment. L’appel d’offres de la Ligue des Champions est lancé. La partie de poker est ouverte, et DAZN se positionne en acteur clé capable de reconfigurer la diffusion du football mondial.

