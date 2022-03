La section féminine du PSG est lancée dans une saison pour l’heure très probante. Deuxièmes en championnat, à trois unités du leader lyonnais, les filles de Didier Ollé-Nicolle sont également bien parties en Coupe de France. Les Parisiennes ont, en effet, éliminé l’OL en huitièmes de finale après un match glané sur le score sec de 3-0. Désormais, les Rouge et Bleu feront face au Montpellier HSC ce samedi dans le cadre des quarts de finale de cette compétition hexagonale.

Une échéance évoquée par Elisa de Almeida au micro de PSG TV. La défenseuse, qui retrouvera son ancienne équipe à cette occasion, en a profité pour afficher sa détermination et les ambitions du PSG au sein de cette Coupe de France : « Ce sera un match compliqué. C’est la Coupe de France, cela se joue sur un match. Montpellier est une équipe avec des joueuses déterminées. C’est une grosse équipe qui a failli accrocher Lyon en championnat. À nous de bien se préparer pour aller décrocher la qualification. Ce sera une rencontre compliquée, un défi à relever. Il faudra être encore plus déterminées que nos adversaires et aller chercher la victoire. Nous sommes motivées mais en Coupe de France, peu importe le tirage, les matches sont toujours compliqués. »