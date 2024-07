En fin de contrat le 30 juin, Elisa De Almeida a prolongé son contrat de trois ans avec les Féminines du PSG. Elle est ravie de poursuivre son rêve d’enfant.

Les Féminines du PSG se montrent actives dans le mercato, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs. Les dirigeants parisiens souhaitent aussi prolonger le contrat de ses meilleurs éléments. S’il n’a pas réussi à retenir Sandy Baltimore et Tabitha Chawinga, le club de la capitale a convaincu Elisa De Almeida de prolonger son contrat. En fin de contrat le 30 juin, l’internationale française a signé une prolongation de trois ans, soit jusqu’en juin 2027 avec les Rouge & Bleu. Après avoir signé son contrat, la défenseure centrale a donné une interview à PSG TV. Extraits choisis.

Ses sentiments après sa prolongation

« De la joie ! Pour moi, c’était un rêve d’enfant de jouer dans ce club, de porter ce maillot, d’entrer au Parc des Princes. Ça fait trois ans que je le fais maintenant, j’ai donc encore envie de le faire pour les trois prochaines années. Paris, c’est mon club de cœur. Je suis née ici, c’était donc pour moi une évidence. Je ne me voyais pas avec un autre maillot que celui du Paris Saint-Germain. »

Le mercato du PSG

« Je pense que ça montre les ambitions du club. Je pense que quand on entend le discours du Paris Saint-Germain, on sait où on veut aller. Et je pense qu’en voyant les signatures comme Griedge Mbock la semaine dernière, qui est un gros nom, international française… Je pense que ça montre les ambitions du PSG. Maintenant, ça va être à nous de jouer. »

Ses objectifs avec le PSG

« Forcément, je veux continuer à progresser, continuer à m’imposer et continuer à être la leader que j’ai commencé à devenir ces dernières années. Avec les plus jeunes aussi, je pense que c’est aussi mon rôle maintenant de les épauler parce que je suis passée par là et c’est vrai que ce n’est pas toujours facile quand on est jeune, d’arriver dans un groupe pro, où il faut gérer la pression. C’est aussi à nous de les mettre à l’aise parce que je pense qu’elles ont leur place avec nous. »

Un message pour les supporters ?

« Je veux juste vous remercier pour votre pour votre soutien et vous encourager à continuer à venir nous voir nombreux. Il faut aussi le dire, les supporters, c’est aussi un des critères qui m’a fait rester parce que je suis très attachée au public, je suis supportrice de ce club. Et c’est vrai qu’avoir ce public bienveillant envers moi, ça me touche et c’est pour eux que je vais essayer de tout donner les trois prochaines années. »