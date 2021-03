De Jong : “Donner une bonne image de Barcelone”

Demain soir (21 heures, RMC Sport 1), le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du Parc des Princes pour y affronter le PSG dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Largement battu à l’aller (1-4), le Barça croit encore à la qualification comme l’a fait savoir Frenkie de Jong en conférence de presse.

“Il faut toujours que nous nous qualifiions. Nous y allons pour nous battre et nous allons voir comment ça se passe. Je ne sais pas si le 4-1 est juste mais nous avons mal joué ce match aller. Nous y allons pour donner une bonne image de Barcelone. Une remontada ? Il faut toujours y croire. Nous y pensons depuis ce week-end et nous essaierons de le prouver demain.” Le milieu de terrain est également revenu sur le forfait de Neymar. “C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. S’il n’est pas là, pour nous, c’est mieux ou plus facile, je ne sais pas comment dire.”