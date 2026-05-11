De la casse à Arsenal à trois semaines de la finale contre le PSG

Le 30 mai prochain, le PSG et Arsenal en finale de la Ligue des champions. Hier, lors de sa douloureuse victoire à West Ham, le club anglais a vu Ben White sortir sur blessure.

Le PSG et Arsenal, qui s’affrontent en finale de la Ligue des champions le 30 mai prochain, jouaient hier en championnat. Contre le Stade Brestois, les Parisiens ont fait un très grand pas vers le titre de champion de France en s’imposant grâce à un but de Désiré Doué. Lors de ce match, Luis Enrique a pu faire souffler ses cadres. Quelques heures avant cette rencontre au Parc des Princes, Arsenal se déplaçait à West Ham. Une victoire était importante pour eux dans la course au titre. Dans un match accroché, Arsenal s’est imposé grâce à un but de Leandro Trossard dans les dix dernières minutes (1-0). Le leader de Premier League s’est fait une frayeur en fin de match en voyant les Hammers égaliser. Mais après consultation de la VAR, l’arbitre a justement annulé le but pour une faute sur David Raya. Avec ce succès, les Gunners comptent cinq points d’avance sur Manchester City, qui compte un match en moins, à trois journées de la fin.

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« La blessure au genou de Ben White n’est pas rassurante du tout »

Si Arsenal a fait un pas vers le titre de champion, il s’inquiète pour certains de ses joueurs à trois semaines d’affronter le PSG en finale de la Ligue des champions. En effet, à la 28e minute de la rencontre, Ben White a dû quitter ses coéquipiers sur blessure au genou. Après un contact avec un joueur adverse, le latéral droit est resté au sol. Il a quitté ses partenaires en boitant, soutenu par un membre du staff médical. En conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, Mikel Arteta a expliqué que « Riccardo Calafiori était blessé et la blessure au genou de Ben White n’est pas rassurante du tout. » Comme le rapporte le quotidien francilien, Arsenal n’est pas épargné par les blessures pour son poste de latéral droit. L’autre titulaire, Jurriën Timber, est blessé depuis le début du mois d’avril. La solution alternative est Cristhian Mosquera, un arrière axial de formation qui a déjà dépanné dans le couloir.