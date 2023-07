De la concurrence dans le dossier Cherki pour le PSG

Cet été, le PSG souhaite renforcer son attaque cet été. Pour les postes de milieu offensif, le nom de Rayan Cherki a été avancé il y a quelques semaines. Mais le PSG ne serait pas seul dans ce dossier.

Le PSG souhaite se renforcer dans pratiquement tous les postes cet été. En ce qui concerne le poste d’ailier, la priorité se nomme Bernardo Silva. Mais le club de la capitale a d’autres pistes en tête même si Marco Asensio et de Kang-In Lee doivent arrivée. Déjà pisté l’hiver dernier, Rayan Cherki serait toujours dans le viseur des dirigeants parisiens. Auteur d’une belle saison avec Lyon et un Euro U21 de bonne qualité, il attise les convoitises.

Chelsea s’intéresse à Rayan Cherki

Selon les informations du Guardian, Chelsea s’intéresserait au joueur formé à Lyon, avec qui il a encore deux ans de contrat (juin 2025). Le nouveau coach des Bleus, Mauricio Pochettino, est fan du joueur et aimerait l’avoir dans son effectif pour apporter plus de créativité à son effectif. Le média britannique explique qu’aucun montant d’un potentiel transfert n’a filtré. Mais les relations entre l’OL et Chelsea sont bonnes après avoir discuter du transfert de Malo Gusto, ce qui pourrait avoir une incidence. Il faut aussi rappeler que Rayan Cherki devrait rejoindre la structure d’agent de la mère de Kylian Mbappé.