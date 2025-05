De la concurrence pour le PSG dans le dossier Akliouche

Depuis deux saisons, le PSG tente de s’offrir les jeunes pépites de Ligue 1. Il l’a fait avec Barcola ou Doué. Le nom de Maghnes Akliouche est avancé. Mais il y aura une forte concurrence anglaise dans ce dossier.

Maghnes Akliouche est l’une des révélations de la saison 2024-2025 de Ligue 1. Le jeune milieu offensif (23 ans) a brillé avec Monaco (43 matches, sept buts, douze passes décisives). Il attise les convoitises des plus grands clubs européens. Déjà intéressé l’été dernier, le PSG serait toujours dans la course pour l’international espoirs. Selon les informations de Caught Offside, Monaco aimerait plutôt vendre sa pépite à l’étranger plutôt qu’au club de la capitale, alors que le joueur ne serait pas contre rejoindre les Rouge & Bleu.

Monaco veut entre 60 et 70 millions d’euros

Le média spécialiste du mercato indique que le PSG ne serait pas seul dans ce dossier. En effet, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Newcastle United, Nottingham Forest et Tottenham s’intéresseraient à Maghnes Akliouche. Caught Offside indique qu’aucune discussion n’a encore eu lieu, mais que le Français a été surveillé de près par un certain nombre de clubs. Le média conclut en expliquant que Monaco n’acceptera un départ de son joueur qu’en cas d’une offre comprise entre 60 et 70 millions d’euros.