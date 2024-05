De la concurrence pour le PSG dans le dossier Akliouche

Depuis un an, le PSG souhaite se renforcer avec de jeunes joueurs français prometteurs. Dans cette optique, il vise Maghne Akliouche. Mais il n’est pas seul sur le dossier.

Depuis l’été dernier, le PSG a décidé de changer de cap sur son recrutement. Il compte moins acheter de grandes stars, en se penchant notamment sur des jeunes joueurs français en devenir. C’est ce qu’il a fait avec Bradley Barcola lors du mercato estival 2023 et c’est ce qu’il aimerait faire avec Leny Yoro ou Maghnes Akliouche. Auteur d’une bonne saison sous le maillot de Monaco (31 matches toutes compétitions confondues, 1761 minutes de jeu, huit buts et quatre passes décisives), le milieu offensif (22 ans) a tapé dans l’œil des dirigeants parisiens. Ces derniers jours, on évoquait des premiers contacts établis entre le PSG et l’entourage du joueur pour connaître l’intention du joueur pour son avenir.

La Juventus et Manchester City dans la course

Mais dans ce dossier, le PSG va avoir de la concurrence. Selon les informations de Nice Matin, Manchester City, l’Atlético Madrid et la Juventus sont intéressés par l’international espoirs français. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Monaco, Maghnes Akliouche pourrait voir sa côte grimper « avec les Jeux qu’il a de grandes chances de disputer et sur lesquels il se concentre », avance le quotidien régional. De son côté, l’AS Monaco aimerait bien conserver sa pépite encore au moins un an. « Rester encore un an semble être une belle opportunité pour lui de franchir un nouveau palier et sa complicité avec Ben Seghir serait une arme précieuse pour Hütter« , conclut Nice Matin.