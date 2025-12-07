De la concurrence pour le PSG dans le dossier Ayyoub Bouaddi

Depuis deux ans, le PSG cherche à recruter des jeunes joueurs talentueux. Il est annoncé intéressé par Ayyoub Bouaddi. Mais il n’est pas le seul sur le dossier du Lillois.

Le nom d’Ayyoub Bouaddi est revenu dans l’actualité du PSG ces derniers jours. Le jeune milieu de terrain de Lille (18 ans) serait dans le viseur du PSG. Des rumeurs évoquaient même un transfert quasiment bouclé pour le mercato hivernal, avant que ces dernières soient tempérées. De son côté, le LOSC ne compte pas entendre parler d’un départ de sa pépite lors du mercato hivernal. Vendredi soir, le club nordiste a d’ailleurs annoncé la prolongation de contrat d’Ayyoub Bouaddi jusqu’en juin 2029.

Lille demanderait 60 millions d’euros pour le laisser filer l’été prochain

Même s’il a prolongé son joueur, Lille sait que ce sera difficile de le conserver l’été prochain et a ouvert la porte à un départ pour au moins 60 millions d’euros, selon les informations de Foot Mercato. Le média footbalistique explique que le président Olivier Létang a déjà missionné quelques agents pour ramener des offres pour le joueur. Foot Mercato indique que le PSG est bien intéressé par Ayyoub Bouaddi. Du côté de Doha, on apprécie beaucoup son profil. Mais le champion d’Europe n’est pas seul sur ce dossier, puisque Manchester United, le Real Madrid, l’Inter Milan, le Bayern Munich, Arsenal et la Juventus Turin sont sur le coup.