De la concurrence pour le PSG dans le dossier Dean Huijsen ?

Cet été, le PSG devrait renforcer sa défense centrale. Le nom de Dean Huijsen a été avancé ces derniers jours dans cette optique. Mais le PSG n’est pas seul dans ce dossier.

Avec la longue absence de Lucas Hernandez, les incertitudes autour de l’état physique de Presnel Kimpembe et le possible départ de Milan Skriniar, le PSG voudra se renforcer au poste de défenseur central. Si la piste prioritaire se nomme Leny Yoro, le club de la capitale s’intéresserait également à Dean Huijsen. Le jeune hispano-néerlandais (19 ans), qui appartient à la Juventus Turin, a réalisé une très bonne deuxième partie de saison sous le maillot de l’AS Roma. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec la Vieille Dame, il pourrait quitter le club turinois cet été.

Le Bayer Leverkusen dans la course

La Juventus Turin ne serait pas contre un départ de son jeune joueur et attendrait entre 25 et 30 millions d’euros pour lâcher Dean Huijsen. Si le PSG est intéressé, ce n’est pas le seul club sur le dossier. Selon les informations de Tuttosport, le Bayer Leverkusen, qui devrait perdre Jonathan Tah, suivrait de près le joueur. Le quotidien sportif transalpin explique que cette piste est très sérieuse, notamment en raison de la présence de Xabi Alonso sur le banc du club allemand. Ce dernier a montré la saison dernière qu’il n’hésitait pas à faire confiance aux jeunes et les faisait rapidement grandir. Le joueur et son père, qui est son agent, feraient du Bayer le tremplin idéal pour la suite de sa carrière. Tuttosport confirme le prix de 30 millions d’euros pour s’offrir les services de Dean Huijsen, avant de conclure en expliquant que le joueur fait d’un club disputant la Ligue des champions et en capacité de lui offrir du temps de jeu, une priorité.