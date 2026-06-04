De la concurrence pour le PSG dans le dossier Eli Junior Kroupi

Pour renforcer son attaque, le PSG penserait à Eli Junior Kroupi. L’ancien Lorientais a brillé à Bournemouth cette saison (13 buts en Premier League). Mais le PSG n’est pas seul sur ce dossier.

Avec l’incertitude autour de l’avenir de Gonçalo Ramos, le PSG se pencherait sur le mercato des attaquants. Ces derniers jours, le nom d’Eli Junior Kroupi est associé au club de la capitale. L’international espoirs français a brillé pour sa première saison en Premier League avec Bournemouth (35 matches toutes compétitions confondues, 13 buts). Des performances qui ont attisé les convoitises. Selon les dernières rumeurs, l’ancien Lorientais aurait comme préférence pour son avenir de rejoindre le PSG. Malgré ça, le club de la capitale n’est pas seul sur ce dossier.

Arsenal aimerait aussi se l’offrir

Selon les informations de The Independent, Arsenal, finaliste malheureux de la Ligue des champions contre le PSG, aimerait aussi s’octroyer les services d’Eli Junior Kroupi. Le média anglais expliquent que les deux finalistes de la Ligue des champions ne sont pas en concurrence uniquement sur l’ancien joueur du FC Lorient. Le PSG et Arsenal sont également intéressés par Julian Alvarez. Même si ce dernier aurait une préférence pour le FC Barcelone, mais le club blaugrana ne pourrait pas actuellement répondre aux exigences financières de l’Atlético de Madrid. The Independent assure que le PSG aurait signalé qu’il était prêt à payer le prix demandé par l’Atlético, soit 125 millions d’euros. Enfin, le quotidien britannique indique que le PSG pisterait Morgan Rodgers. Dans ce dossier, Arsenal, Manchester United et Chelsea voudraient s’offrir l’international anglais. Mais Aston Villa, son club actuel, ne veut pas entendre parler d’un départ et aimerait le conserver dans son effectif.