De la concurrence pour le PSG dans le dossier Endrick

Endrick est la nouvelle promesse du football brésilien. L’attaquant de 16 ans joue avec Palmeiras et attise les convoitises des plus grands clubs européens. Ces derniers jours, certains médias parlaient d’une offre du PSG de 20 millions d’euros pour s’attacher ses services. Mais les proches d’Endrick ont assuré que les Rouge & Bleu n’avaient pas fait d’offre et que ce dossier était l’un de l’ancien directeur sportif parisien, Leonardo. Mais le PSG n’est pas le seul sur le dossier.

Le Real va bientôt faire une offre

Ce matin, Marca indique qu’Endrick est un objectif prioritaire du Real Madrid. Le club espagnol a déjà été au Brésil plusieurs fois pour superviser le joueur et compte le refaire dans les prochaines semaines. Les dirigeants madrilènes avaient aussi invité les parents d’Endrick la saison dernière et ce qu’ils ont vu leur aurait plus. Selon le quotidien sportif madrilène, le Real Madrid devrait faire une offre à Palmeiras, qui devrait être supérieur à celle du PSG. Pour rappel, Endrick ne peut pas quitter le Brésil avant ses 18 ans, soit en 2024.