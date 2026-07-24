De la concurrence pour le PSG dans le dossier Ferran Torres

Pour renforcer son attaque, le PSG penserait à Ferran Torres. Mais dans ce dossier, le club de la capitale a vu un concurrent se faufiler ces dernières heures.

Avec le départ de Gonçalo Ramos à l‘AC Milan, le PSG est à la recherche d’une doublure à Ousmane Dembélé à la pointe de son attaque. Depuis plusieurs jours, le nom de Ferran Torres est associé au club de la capitale. Le seul buteur de la finale de la Coupe du monde remportée par l’Espagne contre l’Argentine (1-0) ne serait pas contre rejoindre les doubles champions d’Europe malgré le souhait de son club, le FC Barcelone, de le prolonger, lui qui arrive en fin de contrat dans un an. Mais outre le PSG, une nouvelle équipe serait entrée dans la danse pour Ferran Torres.

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Le FC Barcelone espère toujours le conserver

Selon les informations du Mundo Deportivo, l’Atlético de Madrid aimerait aussi s’offrir les services de l’international espagnol. Le quotidien sportif ibérique confirme aussi l’intérêt du PSG et explique que Luis Enrique aimerait de nouveau l’avoir sous ses ordres et qu’il a appelé Ferran Torres pour lui expliquer son projet. Mundo Deportivo avance aussi qu’une réunion doit avoir lieu la semaine prochaine entre le FC Barcelone et Ferran Torres au sujet d’une possible prolongation de contrat.