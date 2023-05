De la concurrence pour le PSG dans le dossier Luis Enrique ?

Le PSG devrait changer d’entraîneur à l’issue de la saison. Ces derniers jours, Luis Enrique était annoncé comme la piste numéro 1 des décideurs parisiens. Mais le club de la capitale ne serait pas seul dans ce dossier.

Même s’il a encore un an de contrat et qu’il a expliqué qu’il méritait de rester au PSG la saison prochaine, Christophe Galtier ne devrait plus être l’entraîneur des Rouge & Bleu la saison prochaine. Depuis plusieurs semaines, les noms de Zinedine Zidane, Thiago Motta, Julian Nagelsmann ou bien encore José Mourinho ont été évoqués pour devenir le potentiel futur entraîneur des champions de France. Mais ces derniers jours, les rumeurs indiquaient que la cible numéro 1 des décideurs du PSG était Luis Enrique. L’ancien entraîneur du FC Barcelone est libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec la sélection espagnole à l’issue de la Coupe du monde. Dans ce dossier, le club de la capitale ne serait pas seul.

Naples aussi sur le coup

Selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG pourrait être en concurrence avec Naples pour Luis Enrique. Le journaliste spécialiste du mercato indique que l’entraîneur espagnol est l’un des principaux candidats au remplacement de Luciano Spalletti, qui a décidé de quitter le club malgré le titre de champion d’Italie. Des discussions seraient même déjà en cours. Malgré ça, le Napoli resterait prudent sur ce dossier puisque Luis Enrique serait dans le viseur d’autres grands clubs européens même si le club transalpin « insistera pour le convaincre. »