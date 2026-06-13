De la concurrence pour le PSG dans le dossier Maghnes Akliouche

Pour renforcer son attaque, le PSG penserait à Maghnes Akliouche, qui devrait quitter l’AS Monaco cet été. Mais le club de la capitale n’est pas le seul sur ce dossier.

Déjà intéressé l’été dernier, le PSG aimerait s’offrir les services de Maghnes Akliouche lors du mercato estival. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’AS Monaco, l’international français devrait quitter son club formateur cet été, comme il l’a expliqué à plusieurs reprises. Monaco ne s’opposera pas à son départ mais ne le bradera pas. Fabrizio Romano confirme que le PSG est intéressé par le Monégasque. Mais le club de la capitale n’est pas le seul sur ce dossier.

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Des clubs anglais aimeraient se l’offrir

Selon les informations du journaliste spécialiste du mercato, des clubs de Premier League, dont les noms n’ont pas fuité, aimeraient s’offrir les services de Maghnes Akliouche. Fabrizio Romano indique que ces derniers sont actuellement en contact avec les dirigeants de l’AS Monaco pour connaître les modalités d’un possible transfert et le prix que réclame le club du Rocher pour laisser filer son international français. Nul doute que ce dossier animera le mercato estival et qu’il pourrait s’allonger dans le temps. Actuellement aux États-Unis avec l’équipe de France pour disputer la Coupe du monde, il n’a pas la tête à son avenir et on devra très certainement attendre la fin du parcours des Bleus au Mondial pour que son avenir soit décidé.