De la concurrence pour le PSG dans le dossier Safonov ?

Ces dernières heures, le nom de Matvey Safonov est arrivé dans l’actualité du PSG. Le gardien russe (25 ans) serait proche de s’engager avec le PSG. Mais Monaco se serait immiscé dans ce dossier.

Cet été, le PSG souhaiterait se renforcer dans toutes les lignes. Pour le poste de gardien, avec le départ de Keylor Navas, le club de la capitale serait à la recherche d’un deuxième gardien pouvant concurrencer Gianluigi Donnarumma. S’il est apprécié en interne, Arnau Tenas n’aurait pas convaincu sur le fait qu’il puisse être un concurrent sérieux pour bousculer la hiérarchie. L’ancien du FC Barcelone pourrait être prêté la saison prochaine afin de jouer régulièrement et d’emmagasiner de l’expérience.

Le transfert officialisé la semaine prochaine ?

Pour renforcer son poste de gardien, le PSG penserait donc à Matvey Safonov, actuellement à Krasnodar. Ce jeudi après-midi, le média russe Champion explique que le club de la capitale ne serait pas seul sur ce dossier puisque l’AS Monaco aimerait aussi s’offrir les services du capitaine de l’actuel troisième du championnat russe. Le média russe indique aussi qu’un accord verbal a été trouvé entre le PSG et Krasnodar à hauteur de 20 millions d’euros plus des bonus pour le transfert de l’international russe. De son côté, le joueur aurait accepté de poursuivre sa carrière au PSG. Champion conclut en expliquant que le transfert pourrait être officialisé une fois le championnat de Russie terminé. La dernière journée se déroule ce week-end. Le PSG pourrait donc rapidement officialiser sa première recrue de l’été.