De la concurrence pour le PSG dans le dossier Xavi Simons

Après une très belle saison avec le PSV Eindhoven, Xavi Simons pourrait retourner au PSG à un faible coût. Mais les Rouge & Bleu auront de la concurrence dans ce dossier.

Après une saison 2022-2023 décevante sur le plan sportif, quelques changements sont espérés au sein du PSG. Outre le dossier de l’entraîneur, l’effectif parisien devra également connaître de nombreuses améliorations pour répondre aux objectifs de l’exercice 2023-2024. En effet, le manque de profondeur de banc a souvent fait défaut aux Parisiens cette saison. Et pour renforcer son milieu de terrain, les dirigeants peuvent se rabattre sur une solution à faible coût. Sous contrat avec le PSV Eindhoven jusqu’en 2027, Xavi Simons possède une clause de rachat lui permettant de revenir dans son ancien club. Pour cela, le PSG devra débourser une somme de 12M€. Mais après un exercice d’excellente qualité (22 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues), le club d’Eredivisie veut supprimer cette clause de rachat en négociant un nouveau contrat avec l’international néerlandais.

Xavi Simons veut jouer la Ligue des champions

Cependant, Xavi Simons attise les convoitises après sa saison 2022-2023. Selon les informations de Voetbal International, « la plupart des grands clubs européens le considèrent comme une option très intéressante pour la saison prochaine. » Si les autres clubs devront formuler une proposition supérieure à 12M€ pour espérer attirer le néo-international, cela ne devrait pas effrayer les clubs de Premier League. Et à ce jour, « Arsenal semble être le club le plus concret sur le marché pour Simons », rapporte le média néerlandais. De son côté, l’ancien Parisien a pour objectif de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Avec le PSV Eindhoven, il devra passer par un tour préliminaire en août avant d’accéder à la phase de poules de C1. Et en cas d’échec, le joueur aura peu de temps devant lui pour changer de club. « Simons procédera à un examen approfondi, en précisant que son développement sera déterminant dans le choix qui sera fait. » Et l’intérêt d’Arsenal n’est pas une coïncidence. Premièrement, le coach des Gunners, Mikel Arteta, a démontré sa capacité à faire progresser les jeunes. De plus, Xavi Simons a récemment changé d’agent. « Le milieu offensif a troqué Rafaela Pimente contre Darren Dein, le fils de David Dein, ancien copropriétaire et vice-président d’Arsenal », précise Voetbal International. L’été s’annonce donc mouvementé pour Xavi Simons.