De la concurrence pour le PSG dans le dossier Yan Diomande

Ces derniers jours, le PSG a été associé à Yan Diomande. Le PSG n’est pas le seul sur le dossier de l’international ivoirien du RB Leipzig.

Tout au long de l’année, le PSG est associé à de nombreux joueurs. Ces derniers jours, on parlait d’un intérêt du club de la capitale pour l’ailier du RB Leipzig, Yan Diomande (19 ans). Performant avec le club allemand (sept buts et quatre passes décisives en 17 matches toutes compétitions confondues), l’international ivoirien, qui est actuellement à la CAN avec la Côte d’Ivoire, attise les convoitises.

Leipzig le valorise à 100 millions d’euros

Outre le PSG, Yan Diomande serait dans le viseur de Manchester United, du Bayern Munich et de Tottenham selon les informations de Ben Jacobs. Le journaliste spécialiste du mercato indique que le RB Leipzig, qui le valorise à 100 millions d’euros, ne compte pas le voir partir cet hiver. Ben Jacobs explique que certains prétendants estiment qu’une offre de 60 millions d’euros pourrait suffire à convaincre Leipzig de le laisser filer lors du mercato estival 2026. S’il doit partir, ce sera très probablement cet été, conclut Ben Jacobs.