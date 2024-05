Cet été, le PSG pourrait se renforcer au milieu de terrain. Dans cette optique, le nom de Youssouf Fofana a été avancé. Le club de la capitale ne serait pas seul dans ce dossier.

Le PSG réalise une bonne saison. Champion de France et vainqueur du Trophée des champions, le club de la capitale a atteint les demi-finales de la Ligue des champions et peut encore s’offrir la Coupe de France contre Lyon le 25 mai prochain. Pour conserver ce niveau de performance, le PSG devrait voir son effectif se renouveler lors du mercato estival. Le milieu de terrain pourrait être l’un des secteurs renforcés par la direction parisienne. Ces dernières semaines, le nom de Youssouf Fofana a été avancé.

L’AC Milan prêt à mettre 20 millions d’euros

Performant avec Monaco, l’international français attise les convoitises. Outre le PSG, il serait dans le viseur de l’AC Milan selon les informations de la Gazzetta dello Sport. Le club milanais souhaiterait s’offrir les services du natif de Paris (25 ans) et serait prêt à offrir 20 millions d’euros à l’AS Monaco pour acheter son joueur, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2026. Une somme jugée insuffisante par le club du Rocher, qui en espère beaucoup plus pour un de ses joueurs cadres et vice-capitaine, même s’il aimerait le conserver, lui qui va retrouver la Ligue des champions la saison prochaine.