Le PSG cherche à se renforcer en attaque et le nom de Victor Osimhen est souvent associé aux Rouge & Bleu. Mais le Napoli attend une très grosse offre pour son attaquant.

À la recherche d’un numéro 9, le PSG scrute le marché depuis plusieurs semaines. À ce jour, quelques noms sont associés au champion de France en titre comme Harry Kane, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos ou encore Victor Osimhen. Concernant le dernier cité, le PSG serait déjà passé à l’action avec une offre de 100M€ selon la presse italienne, refusée par le club du Napoli. Et pour cause, le président des Partenopei, Aurelio de Laurentiis, se montre très gourmand dans ce dossier.

Le Napoli attend une offre entre 150 et 200M€ pour Osimhen

Encore sous contrat jusqu’en 2025, l’international nigérian ne serait pas contre rester une saison supplémentaire chez les récents champions d’Italie et discuterait même avec sa direction d’une possible prolongation de contrat. Présent en conférence de presse ce lundi, Aurelio De Laurentiis s’est exprimé sur l’avenir de son attaquant de 24 ans, dans des propos rapportés par RMC Sport. Et la patron de Naples compte s’appuyer sur Victor Osimhen cette saison à moins qu’une très grosse offre ne change ses plans : « Victor Osimhen portera notre maillot la saison prochaine, j’en ai la certitude. Ensuite, comme je l’ai déjà dit, si une proposition plus qu’indécente arrive, nous passerons à autre chose et trouverons un autre grand talent comme nous l’avons fait avec Kvaratskhelia, Osimhen et d’autres. »

Selon plusieurs rumeurs, le Napoli attendrait une offre entre 150 et 200M€ pour laisser partir l’ancien Lillois. De son côté, RMC, rapporte que Victor Osimhen reste la priorité du PSG pour renforcer son attaque. « Si la piste menant à l’ancien joueur du LOSC n’est pas concluante, le PSG pourrait se tourner vers d’autres joueurs, comme Harry Kane et Randal Kolo Muani, des joueurs avec lesquels il a maintenu le contact ces dernières semaines. » Reste aussi à savoir si une hypothétique vente de Kylian Mbappé cet été permettrait d’avoir la surface financière nécessaire pour répondre aux exigences napolitaines.