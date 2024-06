De Laurentiis ne veut pas laisser filer Kvaratskhelia

Pour renforcer son attaque, le PSG aurait fait de Khvicha Kvaratskhelia sa priorité. Mais son président, Aurelio De Laurentiis ne compte pas laisser filer son ailier.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG va vouloir renforcer son attaque cet été. Dans cette optique, le club de la capitale piste Khvicha Kvaratskhelia. Ces derniers jours, la presse italienne évoquait une offre du PSG à hauteur de 100 millions d’euros pour s’offrir les services de l’international géorgien (23 ans). Mais le club de la capitale a démenti cette dernière et explique valoriser l’ailier à 60 millions d’euros. Dans son édition du jour, l’Equipe explique que Khvicha Kvaratskhelia souhaiterait rejoindre le PSG et qu’un accord contractuel aurait été trouvé entre le PSG et le numéro 77 de Naples. Mais le plus dur reste à faire, convaincre Aurelio De Laurentiis.

Il veut le convaincre de prolonger

En effet, le président du Napoli n’est pas facile en affaires. De plus, il ne compterait pas voir Khvicha Kvaratskhelia partir cet été, lui qui est encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2027 avec le club italien. Ce samedi matin, Fabrizio Romano, spécialiste italien du mercato, explique que le président napolitain n’a pas changé d’avis dans ce dossier, il compte toujours conserver son joueur et aimerait même le convaincre de prolonger son contrat. Il compterait même inclure une clause libératoire dans le futur contrat de Khvicha Kvaratskhelia, comme il avait pu le faire pour Victor Osimhen.

L’arrivée d’Antonio Conte pourrait changer la donne

De son côté, la Gazzetta dello Sport confirme que le PSG a trouvé un accord avec Khvicha Kvaratskhelia. Le quotidien sportif italien indique qu’il est la priorité de Luis Enrique pour renforcer son attaque. Le PSG le valorise à 60 millions alors qu‘Aurelio De Laurentiis l’estime à 130 millions d’euros. La Gazzetta dello Sport explique aussi que le PSG a fait une offre de 60 millions d’euros pour Khvicha Kvaratskhelia mais cette dernière a été repoussée par Aurelio De Laurentiis. Si une nouvelle offre de 100 millions arrive sur le bureau du président Napolitain, il la repoussera aussi, affirme le quotidien sportif transalpin. Aurelio De Laurentiis s’est exprimé sur ce sujet. « Quand j’ai pris Kvara, personne n’était au courant. Puis il est devenu une idole. Il a un contrat jusqu’en 2027, je suis très heureux et serein. C’est vous qui stimulez les rumeurs : les contrats doivent être respectés. » La Gazzetta confirme que le plan de Naples est de conserver son numéro 77. Hier, une réunion a eu lieu entre le nouveau directeur sportif du Napoli, Giovanni Manna, et l’agent de Kvaratskhelia pour confirmer la position du club, un départ n’est pas envisageable. Antonio Conte, qui devrait devenir le nouveau coach de Naples, a placé le maintien du Géorgien dans l’effectif napolitain, comme une clause importante pour sa signature. Le quotidien sportif transalpin explique que lors de cette réunion, la possibilité de prolonger a repris du poil de la bête. Naples pourrait se rapprocher des exigences du joueur et lui garantir une clause libératoire abordable pour partir en 2025, conclut la Gazzetta dello Sport.