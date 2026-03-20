De nombreux joueurs du PSG convoqués durant la trêve internationale

Samedi soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG affronte Nice lors de la 27e journée de Ligue 1. À l’issue de ce match, place à la trêve internationale qui va concerner de nombreux joueurs parisiens.

La dernière trêve internationale avant la Coupe du monde va ouvrir ses portes lundi. Comme à chaque coupure internationale, de très nombreux joueurs du PSG vont retrouver leurs sélections nationales respectives. Cadre de l’effectif de Luis Enrique, Marquinhos a été sans surprise convoqué par Carlo Ancelotti pour les matches amicaux de la Seleçao contre la France (jeudi 26 mars, 21 heures) et contre la Croatie (1 avril, deux heures du matin heure française). Senny Mayulu participera lui aussi à la trêve internationale, avec l’équipe de France Espoirs. Le titi parisien participera aux matches de qualifications à l’Euro 2027 contre le Luxembourg (26 mars, 19h30) et l’Islande (30 mars, 19 heures). Autre titi convoqué lors de cette trêve, Ibrahim Mbaye. Même s’il joue moins avec le PSG, il a été appelé avec le Sénégal pour les matches amicaux contre le Pérou (28 mars, 17 heures) et la Gambie (31 mars, 21 heures).

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Illia Zabarnyi voudra se qualifier à la Coupe du monde avec l’Ukraine

Très en forme avec le PSG, Khvicha Kvaratskhelia a sans surprise été convoqué par Willy Sagnol pour les matches amicaux de la Géorgie contre Israël le 26 mars (18 heures) et la Lituanie (29 mars, 15 heures). Lors de cette trêve internationale, le Maroc affrontera, dans des matches amicaux, l’Équateur le vendredi 27 mars (21h15) et le Paraguay (31 mars, 21 heures). Achraf Hakimi a évidemment été convoqué. Le latéral droit du PSG devrait croiser son coéquipier Willian Pacho lors du premier match, lui qui a été sélectionné avec l’Équateur. Outre le Maroc, les Équatoriens affronteront les Pays-Bas le 31 mars (20h45). Propulsé au poste de numéro 1 dans les buts du PSG depuis plusieurs semaines, Matvey Safonov va rejoindre la Russie lors de cette trêve internationale pour participer aux matchs amicaux contre le Nicaragua (27 mars) et le Mali (31 mars). Kang-in Lee jouera aussi avec sa sélection lors des rencontres amicales contre la Côte d’Ivoire (28 mars, 15 heures) et l’Autriche (31 mars, 20h45). Enfin, Illia Zabarnyi tentera de retrouver du temps de jeu avec l’Ukraine lors du match contre la Suède pour les barrages à la Coupe du monde 2026 (26 mars, 20h45). En cas de victoire contre les Suédois, les Ukrainiens joueront une finale pour accéder à la Coupe du monde le 31 mars.