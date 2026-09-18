De nombreux joueurs du PSG convoqués pour la trêve internationale

Après le match du PSG contre Marseille, la trêve internationale va battre son plein pendant trois semaines. Cette dernière va concerner beaucoup de joueurs parisiens.

La première trêve internationale de la saison 2026-2027 va ouvrir ses portes lundi. Après son déplacement à Marseille en clôture de la cinquième journée de Ligue 1 dimanche soir (20h45, Ligue 1 Plus), le PSG va voir pratiquement l’entièreté de son effectif rejoindre leurs sélections nationales respectives. Ce vendredi, plusieurs sélectionneurs ont dévoilé leurs listes pour cette trêve internationale. Champions du monde il y a trois mois, Fabián Ruiz et Ferran Torres figurent bien évidemment dans la liste de l’Espagne concoctée par Luis De la Fuente. Ils participeront aux quatre matches de phase de groupes de la Ligue des nations contre l’Angleterre (26 septembre, 20h45), la Croatie (29 septembre à 20h45 et 6 octobre à 20h45) et la République Tchèque (3 octobre, 20h45).

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Dix joueurs sélectionnés ce vendredi

Jorge Jesus, nouveau sélectionneur du Portugal, a également dévoilé sa liste pour les quatre matches de la phase de poules de la Ligue des nations contre le Pays de Galles (24 septembre, 20h45), la Norvège (27 septembre, 20h45 et 4 octobre, 20h45) et le Danemark (1er octobre, 20h45). Et sans surprise, les trois joueurs portugais du PSG, Nuno Mendes, João Neves et Vitinha, figurent dans cette liste. C’est également le cas de l’ancien Parisien Gonçalo Ramos et de la légende Cristiano Ronaldo. Arrivé au PSG cet été, Mika Godts a été sélectionné avec la Belgique, alors que Dro Fernandez évoluera avec l’équipe U18 de l’Espagne. Alessandro Longoni, troisième gardien des Rouge & Bleu, jouera avec la sélection U19 italienne alors que Quentin Ndjantou et Dimitri Lucea ont été convoqués avec l’équipe de France U20.